Malato terminale, muore da detenuto: appello dell’avvocato al ministro Bonafede

L’unica richiesta avanzata dall’avvocato era quella di permettere a Giorgio, un 58enne bergamasco di Gandino in carcere dall’aprile 2018 per rapina, di morire da uomo libero.

L’ultima volta circa una settimana fa, quando Francesca Brocchi del Foro di Milano, ha indirizzato alla Corte d’Appello di Milano una lettera scritta a mano: “Il mio assistito è intubato e tenuto in vita dalla respirazione assistita: è ancora presente il drenaggio toracico, è un po’ più sveglio e reattivo rispetto a ieri e tuttavia riesce a sillabare con il labiale solo poco parole mute: ‘Voglio morire, voglio morire'”.

Il procuratore generale quella richiesta l’ha accolta ma troppo tardi perchè la Corte potesse decidere: Giorgio è morto lunedì in un reparto dell’ospedale San Paolo di Milano, da detenuto.

Con lui era rimasta solo il suo avvocato che fino alla fine ha cercato di garantirgli una morte libera: poi è tornata a scrivere, questa volta al guardasigilli Alfonso Bonafede, al capo di gabinetto del ministero e al garante dei detenuti della Lombardia “per verificare che non ci siano state violazioni dei diritti del detenuto e del malato”.

Giorgio, dopo l’arresto del 23 aprile 2o18, aveva trascorso qualche mese in carcere a San Vittore, poi a novembre il trasferimento a Opera.

Un mese dopo erano iniziati i suoi problemi di salute, con una tosse persistente e sospetta: da alcuni controlli emerge del liquido nei polmoni, asportato d’urgenza al Fatebenefratelli, e le analisi mostrano la presenza di cellule tumorali.

L’avvocato, nonostante le richieste insistenti, è riuscita a ottenere la cartella clinica solo il 27 maggio 2019: poche settimane dopo il verdetto definitivo parla di un adenocarcinoma che dagli organi respiratori si è esteso alle ossa.

La cartella clinica aggiornata ai giudici arriva il 17 luglio, inviata dall’ospedale San Paolo, e dice che il malato non riesce più a rispondere alle cure. Qualche giorno dopo un nuovo tracollo, che rende necessario il ricorso alla tracheotomia e il supporto di una macchina respiratoria nel reparto di rianimazione.

Così l’avvocato chiede “un ultimo gesto di umanità e clemenza”: la revoca della misura cautelare. L’ok arriva ma i tempi della giustizia non sono abbastanza veloci per evitare che Giorgio muoia in ospedale, lunedì 29 luglio.