Gare olimpiche in Valcamonica? Brescia fa squadra e si muove, a Bergamo tutto tace

È notizia di questi giorni, confermata da un post ufficiale del presidente della Regione Attilio Fontana, che è stato costituito un tavolo di confronto con gli amministratori bresciani e in particolare dell’alta valle Camonica per valutare la possibilità di far disputare, nel comprensorio del Tonale, una delle gare o discipline olimpiche la cui sede di gara non è stata definita nel dossier.

L’apertura del tavolo è stata possibile grazie alla solerzia dei cugini bresciani che si sono immediatamente attivati, han fatto rete e hanno aperto un confronto con la Regione in tal senso.

Bergamo invece? Al di là delle singole iniziative e dell’ordine del giorno presentato in Consiglio regionale per inserire le valli brembane, insieme a quelle bresciane, tra le possibili sedi di discipline o campi di allenamento, Bergamo sembra inesistente.

Manca un coordinamento politico e una vera iniziativa di sistema che proponga delle soluzioni pratiche. Il pragmatismo bresciano li ha portati a unirsi, in poco tempo, e a porre sul tavolo regionale proposte concrete.

A Bergamo, al di là delle singole dichiarazioni di politici o amministratori e nonostante le tante stelle olimpiche che si sono fatte valere anche recentemente (Sofia Goggia e Michela Moioli per dirne due), tutto è fermo: nessuno prende l’iniziativa e il treno sta passando, con a bordo molte altre realtà lombarde e Brescia che ci fa “ciaone” mentre noi stiamo guardare.