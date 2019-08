Esce per una passeggiata nei boschi, 75enne bergamasco scompare nel Novarese

“Esco a fare una passeggiata nei boschi” ha detto alla moglie, verso le 17 di mercoledì 31 luglio. Ma di lui non si hanno più notizie e così in serata è scattato l’allarme per ritrovare un uomo di 75 anni di Bergamo. L’uomo era in vacanza con la moglie nel villaggio “Treno dei bimbi” di Osso di Croveo, a Baceno nel Novarese, sulla strada che porta all’alpe Devero.

In serata è così scattato l’allarme. Sul posto sono intervenute squadre di ricerca del soccorso alpino, della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della polizia provinciale e i cani molecolari arrivati appositamente dalla Valle D’Aosta. Finora, purtroppo, non c’è ancora nessuna traccia dell’uomo.