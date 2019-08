Droga in aumento, preoccupa l’eroina, ma i cittadini ora aiutano i carabinieri

Il maxi sequestro di 8,5 chili di cocaina martedì a Fontanella, con l’arresto di un 36enne marocchino, è solo l’ultimo portato a termine in questa prima metà del 2019 dai carabinieri di Bergamo.

Dal primo gennaio a oggi i militari delle varie stazioni della provincia, coordinate dal comando provinciale cittadino, hanno rinvenuto complessivamente 22 chilogrammi di polvere bianca, 14 hashish, 6 di marijuana e quasi un chilo di eroina. Proprio quest’ultima, la più pericolosa, secondo i dati dell’Arma nazionale nel 2018 ha registrato un aumento del sessanta per cento di quantità consumata in Italia.

Una piaga che colpisce anche la Bergamasca, come ha sottolineato il comandante provinciale Paolo Storoni: “Di riflesso i numeri diffusi a livello statale purtroppo riguardano pure il nostro territorio. Quello che emerge è che nel nostro Paese sta aumentando il consumo di sostanze stupefacenti. Soprattutto l’eroina, perché è una di quelle più a buon mercato.

Gli assuntori spesso sono senzatetto o gente che vive ai margini della società. In genere costa un terzo in meno della cocaina, che viene invece preferita dai professionisti e da chi ha maggiori disponibilità economiche. Le morti per overdose, soprattutto per queste due sostanze, segnano un più 13 per cento”.

Un altro elemento che preoccupa è quello degli spacciatori, la cui età si è abbassata di molto: “Spesso sono minorenni – prosegue Storoni – . Sempre nel 2018 il 26 per cento tra quelli scovati aveva meno di diciott’anni. In molti casi lo fanno per pagarsi la loro dose quotidiana. Sempre tra i pusher, il 39 per cento dei denunciati è di origine straniera“.

C’è poi da registrare un fenomeno relativamente nuovo, quella della droga venduta tramite internet: “Anche qui si è verificata una crescita del mercato, soprattutto per le sostanze sintetiche”.

Spaccio e consumo di droga, ma non solo, perché a essi si collegano altri reati: “Sovente chi fa uso di stupefacenti per acquistare la dose compie furti o truffe, per questo il problema è ben più ampio di quel che si possa pensare. Per la lotta al narcotraffico sono importanti le segnalazioni dei cittadini, come è successo per l’operazione di Fontanella. Per fortuna sono in aumento, ma invito chiunque veda situazioni strane a contattarci senza esitazione”.