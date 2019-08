Diego Flaccadori vola in Germania: al Bayern Monaco per giocare l’EuroLega

Diego Flaccadori è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: il club tedesco, campione di Germania, lo ha annunciato mercoledì 31 luglio, ufficializzando una voce che nell’ambiente circolava già da settimane.

Per la guardia bergamasca, 23 anni, si tratterà della prima esperienza fuori dai confini nazionali: dopo essere cresciuto nella BluOrobica e aver esordito tra i grandi con la maglia di Treviglio, infatti, ha trascorso le ultime cinque stagioni in forza all’Aquila Trento.

Con la maglia dei bianconeri, che lo acquistarono nell’anno della storica promozione in Serie A, parte subito col botto, conquistando il quarto posto in stagione regolare e finendo la corsa scudetto ai quarti di finale, così come in Coppa italia.

Sfiora l’impresa nel 2015-2016, arrivando fino alle semifinali di Eurocup, ed è protagonista nelle due stagioni successive, trascinando Trento a una doppia finale scudetto, poi entrambe perse contro Venezia e Milano.

Ora per Flaccadori la grande occasione del Bayern Monaco che gli consentirà di giocare anche l’EuroLega, la massima competizione di basket europea: “Felice, motivato e carico per questa nuova grande avventura – ha commentato a caldo – Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del club e dei compagni”.

(foto Twitter Fc Bayern Basketball @fcb_basketball)