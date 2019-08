Amiche per corrispondenza, dopo 28 anni l’incontro a Caravaggio tra Laura e Shannon

Un’americana a Caravaggio…nasce tutto da un progetto di 28 anni fa delle Scuole Medie di Caravaggio. Una corrispondenza epistolare tra due adolescenti per imparare l’inglese.

Laura, residente nel paese della bassa bergamasca, e Shannon, coetanea dell’Ohio (ora vive in Arizona), hanno così iniziato a “frequentarsi” tramite lettere e cartoline. Tanti anni di scambi di impressioni e regali, con un oceano di mezzo. Poi, la rivoluzione digitale cancella le distanze: tramite Internet e i diversi social, le due amiche iniziano a parlare direttamente, rendendo il legame e l’amicizia ancora più viva.

Finalmente, in occasione del 40° compleanno, Shannon è venuta in Italia a conoscere di persona Laura. Grande l’emozione per entrambe, e grande l’occasione per l’amica americana di godere delle tante bellezze che la provincia mette a disposizione. Tra lago, Città Alta e l’immancabile visita al Santuario di Caravaggio, le due amiche hanno saldato un rapporto iniziato per gioco.