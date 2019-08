Alla vista dei carabinieri, fugge in auto e poi tra i campi di mais: arrestato 28enne

Intercettato nella mattinata di giovedì 1° agosto dai carabinieri lungo la strada provinciale 94 a Palosco, un 28enne croato, pluripregiudicato, autore di un furto con strappo, non si è fermato al posto di blocco ed ha iniziato una fuga.

Alla guida di un’Alfa Romeo 159 e con a bordo un minore ha accelerato dando inizio ad una spettacolare fuga sulle strade inseguito dai carabinieri di Treviglio. Arrivato a Chiuduno, il 28enne ha abbandonato l’auto e ha tentato di dileguarsi in un campo di mais. Preso e immobilizzato con non poca difficoltà dai militari dell’Arma è stato arrestato.

Il minore a bordo, invece, aveva trovato rifugio all’interno del giardino di un’abitazione privata ed è stato subito localizzato da altri carabinieri giunti sul posto.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno così arrestato un cittadino croato 28enne, in esecuzione ad un ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 3 ottobre 2017, dovendo scontare la pena residua della reclusione di un anno e sei mesi per il reato di falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità, commessa nel periodo dal 2006 al 2010 in Albano Sant’Alessandro.

I rilievi dattiloscopici effettuati presso la Compagnia Carabinieri di Treviglio consentivano di identificare il cittadino croato il quale oltre ai numerosi “alias” e precedenti penali, era anche destinatario di un ordine di Carcerazione.

L’arrestato, inoltre, con il minore nelle prime ore della mattinata di giovedì 1° agosto, si era reso responsabile di un furto con strappo a Pontoglio, in provincia di Brescia, ai danni di un 65enne italiano. Il cittadino croato è stato così deferito a p.l. per il reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale mentre il minore è stato affidato ai familiari.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Bergamo.