Violenza negli stadi, modifiche al decreto: “Basta persecuzioni a chi sconta il Daspo”

Nella serata di martedì martedì 30 luglio alla Camera è stato approvato il decreto per il contrasto alla violenza negli stadi. A contorno del provvedimento è stato accolto un ordine del giorno a prima firma dei leghisti Daniele Belotti e Domenico Furgiuele che invita il governo a rivedere l’articolo 9 del decreto legge 8 del 2007 che dispone “il divieto alle società di emettere, vendere o distribuire biglietti, tessere e abbonamenti, di qualsiasi tipo o formato, a soggetti che abbiano ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) o siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati da stadio negli ultimi 5 anni”.

“Per la prima volta – spiegano i deputati Belotti e Furgiuele – vengono messe le basi per modificare questa norma, molto contestata dalle tifoserie e da diversi giuristi, che prevede che un soggetto pur avendo terminato di scontare il daspo e non essendo, per la stessa questura, più pericoloso, non possa acquistare il biglietto di una partita per la durata di cinque anni dalla sentenza di condanna, anche di primo grado, per il medesimo fatto che ha dato luogo al daspo stesso. È una sorta di pena accessoria che si aggiunge alla diffida e alla condanna penale, anche nel caso in cui il tifoso, anni dopo visti i tempi della giustizia, venga assolto in appello”.

“Siamo convinti che la violenza negli stadi vada contrastata e i responsabili severamente condannati – continuano i deputati leghisti – ma non deve essere una persecuzione; per l’accensione di un innocuo fumogeno, ad esempio, non si può prevedere che un tifoso non possa rimettere piede in uno stadio per cinque anni oltre al tempo già passato come diffidato. Visto che da tempo gli episodi di violenza sono in forte calo, serve un segnale di distensione e responsabilizzazione, favorendo anche la riabilitazione di chi è stato oggetto di daspo e ha dimostrato di condurre un comportamento corretto”.