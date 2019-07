Treviglio, in consiglio è scontro sui rifiuti: “Città sporca, brutto biglietto da visita”

Decoro urbano, guardie giurate e stalli gratuiti per i disabili. C’era molta carne sul fuoco nell’assemblea comunale trevigliese di martedì 30 agosto, con le minoranza che hanno portato all’attenzione alcuni punti ritenuti fondamentali.

Si è iniziato con Erik Molteni, della lista “Molteni Sindaco”, che ha presentato un’audizione all’assessore alla Qualità della città Basilio Mangano per chiedere informazioni in merito allo stato del decoro pubblico cittadino e al problema dell’abbandono di rifiuti.

Un cestino pubblico di Treviglio

Pronta la risposta dell’assessore Mangano, che ha elencato al dem Molteni una serie di iniziative già in essere per combattere questi fenomeni: “Il piano operativo concordato con i referenti di G.ECO (l’azienda che gestisce i servizi di nettezza urbana e pulizia, ndr) prevede un intervento settimanale con l’impiego di una squadra operativa dotata di autocarro, che è stata recentemente potenziata con un ulteriore addetto e un ulteriore intervento settimanale nelle aree sensibili. Nel mese di giugno 2019 – ha proseguito Mangano – sono invece iniziate le attività di pulizia straordinaria dei marciapiedi mentre lo svuotamento dei cestini è stato potenziato già nel 2018, con un intervento a cadenza giornaliera nel centro storico. Infine, è previsto un piano annuale di interventi sul decoro urbano per la pulizia dei giochi e dei parchi pubblici, per il lavaggio strade e per la campagna informativa sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata”.

La risposta dell”assessore ai lavori pubblici non ha soddisfatto in pieno la lista Molteni Sindaco, con i due componenti, Erik Molteni e Cristina Ronchi che al termine della seduta hanno commentato: “La situazione non migliora, anzi peggiora – hanno commentato -. Se questo è il biglietto da visita della nostra città, siamo totalmente fuori strada”.

Per quanto riguarda il capitolo sicurezza Gianluca Pignatelli, rappresentante di minoranza di Forza Italia, ha portato una mozione per chiedere a gran voce al primo cittadino e alla giunta di dotare la città di guardie giurate private, in modo da presidiare le aree sensibili del centro, e non solo, negli orari notturni in cui la Polizia Locale non opera.

Leggi anche Bassa Sicurezza, Forza Italia propone guardie giurate per presidiare Treviglio di notte

Non si è fatta attendere la replica del sindaco Juri Imeri, che ha bocciato da subito la proposta del forzista: “Quest’anno abbiamo fatto la scelta di sottoscrivere un bando di dodici mesi per dei servizi di guardia e custodia di alcuni edifici comunali; nello specifico si tratta dello stabile del municipio, la biblioteca Cameroni e la biblioteca della zona nord, le palestre comunali Mozzi, Grossi e De Amicis, viale Piave, Geromina e Palazzetto dello Sport e il magazzino comunale. Abbiamo deciso di fare un contratto di un solo anno perchè nel mentre stiamo riprogettando tutto quello che è il sistema della sicurezza degli edifici pubblici. Strade e piazze, come inserito nella proposta di Forza Italia, non mi sembrano opportune ne tanto meno rispettose delle forze dell’ordine, il cui lavoro è sempre encomiabile”.

Una volta in sede di deliberazione la proposta è stata votata negativamente da parte della maggioranza.

Infine, spazio alla vicenda dei posteggi gratuiti per disabili che già in passato ha fatto parlare la città: il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, Emanuele Calvi, ha portato una nuova mozione per chiedere che gli stalli blu a pagamento diventino gratuiti per tutte le persone affette da disabilità, anticipando il testo che il governo gialloverde ha intenzione di predisporre nei prossimi mesi per renderli gratuiti in tutta la Penisola: “La mozione chiede, quindi, di anticipare tutto questo e rendere gratuiti i parcheggi a pagamenti ai possessori di contrassegni per disabili già da subito”.

Emanuele Calvi, consigliere del M5S

“Io credo che la città di Treviglio abbia da sempre dato grande attenzione al tema della disabilità – ha ribattuto il sindaco Imeri – tant’è vero che in un precedente consiglio comunale avevamo portato all’attenzione come a Treviglio i posteggi disabili superano di gran lunga il numero minimo previsto dalla attuale legge. Anticipare una proposta che il Governo potrebbe modificare, discutere o approvare con modalità diverse a me non sembra opportuno”.

Al termine della discussione la mozione grillina è stata ritirata.