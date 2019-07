Torna l’Atalanta grandi rimonte: Muriel e Malinovskyi, che spettacolo

È tornata l’Atalanta delle grandi rimonte, che dà spettacolo e vince con un poker di gol e la doppietta di Muriel.

Il secondo esame di inglese finisce in gloria, con la passerella dei giocatori sotto lo spicchio di tribuna che accoglie i tifosi bergamaschi: entusiasti, evidentemente è valsa la pena questa trasferta e magari venerdì 2 agosto fare il bis a Leicester.

In pochi giorni cambia anche il rendimento dei nerazzurri: autorevoli e poi impacciati, anche per i molti cambi, con lo Swansea. Partenza difficoltosa con il Norwich e gran secondo tempo, Muriel dopo aver pareggiato sul finire del primo, da grande opportunista, raddoppia al 16′ dopo un’azione ispirata da Zapata e rifinita da de Roon.

E bisogna dire che anche l’ingresso del Panterone dà più forza e pericolosità, ma questo lo sapevamo. Però vedere come Duvan rilancia la squadra è uno spettacolo. E poi: l’arbitro dirige all’inglese e lascia correre? Bene, Zapata vince anche gli… autoscontri, fermarlo è un’impresa e se poi lancia Muriel per gli inglesi sono guai.

Ma la serie di note positive, se deve tenere conto partendo da dietro di un Gollini para tutto (il gol del Norwich è impossibile da evitare, con Cantwell liberissimo in area), trova sul podio dei migliori un Malinovskyi molto ispirato. Entra nel finale del primo tempo al posto di Ilicic (speriamo uscito solo per un piccolo problema) e sale in cattedra recuperando palloni e lanciando le frecce nerazzurre. L’ucraino mette il sinistro facendo partire l’azione del terzo gol, tutta di prima proseguita da Barrow-Castagne e conclusa da Pasalic e con un lancio specialità-della-casa serve Barrow per il quarto gol. Potremmo aggiungere che batte bene anche i calci d’angolo e… gli manca solo il gol su punizione.

Quindi i nuovi stavolta fanno vedere tutte le loro qualità, soprattutto a beneficio di un attacco che si rivela ancora letale, tra l’altro quando già Gomez è uscito (sostituito da Zapata) e prima ancora Ilicic (Mayakovskuìyi al suo posto).

Partita se vogliamo anche strana, perché nel primo tempo l’Atalanta soffre la miglior condizione degli inglesi ed è difficile trovare il filo contro avversari che arrivano prima su tutti o quasi i palloni.

Gasperini rispetto alla prima amichevole cambia poco: Pasalic al posto di Freuler, Gosens per Castagne e la novità Muriel per Barrow. L’Atalanta soffre anche il pressing alto del Norwich e rischia di subire più di un gol, ma c’è Gollini e i soliti Masiello e Palomino sono dei muri. Poi il cambio di marcia nella ripresa, Muriel potrebbe anche avere un rigore ma l’arbitro lo ignora, Zapata non segna solo perchè un difensore salva sulla linea, poi fa gol di mano e si scusa. Comunque, un grande Duvan.

E se pensiamo che tre degli ultimi quattro gol Muriel li aveva segnati all’Atalanta, adesso vedete cosa vuol dire averlo dalla propria parte… Poi se arriveranno i rinforzi chiesti da Gasp la rosa avrà più cambi sicuri, cosa che non guasta considerando impegni più pesanti rispetto a un Norwich e ricordando che anche Pasalic sarà molto utile, come ha dimostrato anche in questa occasione.