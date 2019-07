Sono stati sorpresi da un’improvvisa piena del Serio e sono rimasti intrappolati in acqua, in una situazione molto pericolosa.

C’è apprensione a Pradalunga per le sorti di tre ragazzi, due uomini e una donna, che nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio, attorno alle 17, si stavano rinfrescando quando, improvvisamente, sono stati costretti a trovare riparo sopra una roccia per non essere travolti dall’acqua che improvvisamente ha iniziato ad alzarsi a causa delle piogge cadute in mattinata in alta Val Seriana.

Sul posto in pochi minuti si sono precitati i vigili del fuoco e i sommozzatori partiti in piena emergenza da Treviglio: tanta le gente che si trovava a riva in quel momento e che si è fermata ad osservare le difficili operazioni di recupero.

I due ragazzi sono stati riportati a riva, mentre per la ragazza ci vorrà ancora un po’ di pazienza: per lei, intrappolata in un punto più insidioso, è in arrivo l’elicottero dei vigili del fuoco.

Poco distante, a Vertova, i vigili del fuoco di Gazzaniga con un gommone hanno recuperato attorno alle 15 altre cinque persone e ad Alzano sono stati fatti evacuare diversi bagnanti che si trovavano in acqua date le condizioni molto pericolose.

