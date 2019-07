“Sono un’insegnante precaria, mi hanno urtato l’auto e sono scappati: aiutatemi a trovarli”

“Qualcuno mi ha urtato l’auto ed è scappato: aiutatemi a trovarlo”. Inizia così l’appello di Ilenia, un’insegnate precaria di Bergamo che ci ha scritto per chiedere aiuto nella ricerca di chi, nella serata di martedì 30 luglio, le ha urtato la sua Nissan Micra grigia e se ne è andato come se nulla fosse successo.

È accaduto al parcheggio tra via Wagner e via Puccini, nel quartiere Longuelo di Bergamo. La donna aveva lasciato lì la sua vettura. Quando è tornata per prenderla, ecco la sgradita sorpresa: “Ho la fiancata ammaccata e la freccia rotta. Chiedo gentilmente se qualcuno ha visto o sentito qualcosa di contattarmi al numero 340-3384887”.

“Sono un’insegnante precaria – conclude Ilenia – , l’auto è vecchia però mi serve per andare al lavoro. A questo incrocio nell’ultimo mese sono successi tre incidenti e in più la gente corre e non rispetta lo stop appena più avanti”.