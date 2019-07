Schianto auto-moto nella notte a Cavernago, morto un 24enne di Levate

Non ce l’ha fatta Luca Gallone, il 24enne di Levate che martedì notte è stato protagonista di un gravissimo incidente stradale a Cavernago, sulla Ss 498.

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un auto all’altezza della località Cascina Medea. Un impatto violentissimo che ha sbalzato dal mezzo su cui viaggiava il 24enne, che è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni disperate.

Luca Gallone è morto qualche ora dopo, in ospedale. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati nell’incidente.

Sull’auto che si è scontrata con la moto del 24enne di Levate, guidata da un 48enne di Lodi, viaggiavano quattro perone: l’autista, la moglie, il figlio e una ragazza. La moglie 48enne e il figlio 21enne si sono feriti lievemente e sono stati ricoverati al Papa Giovanni e alle Gavazzeni.