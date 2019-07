Patente con errore grammaticale e ritagliata con forbici: maxi multa da 5mila euro

Viaggiava con la moglie a bordo di uno scooter e in tasca aveva una patente indiana falsa, con un errore grammaticale e ritagliata con delle forbici. Per questo motivo, S. G., indiano di 61 anni residente a Chiuduno, è stato sanzionato dalla polizia locale di Seriate con una maxi multa da cinquemila euro.

È successo nei giorni scorsi, quando la pattuglia degli agenti seriatesi, durante un servizio di controllo del territorio, ha fermato un ciclomotore con a bordo marito e moglie, entrambi di nazionalità indiana.

Alla richiesta dei documenti l’uomo, regolare in Italia, ha presentato una patente che da subito alla vista risultava non conforme agli standard documentali conosciuti.

A seguito di verifiche lo straniero non risultava titolare di patente conseguita in Italia. Per lui è scattata la sanzione per guida senza patente di cinquemila euro (ridotti a 3500 se pagati entro cinque giorni) e il relativo fermo del ciclomotore.

Il 61enne è stato anche denunciato in stato di libertà per aver presentato agli agenti il documento verosimilmente falso, tra l’altro ritagliato in modo grossolano con delle forbici e con un errore grammaticale in inglese (througout senza h). La finta patente è stata sottoposta a sequestro penale per le analisi documentali.