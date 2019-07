Siamo in attesa di una nuova perturbazione annunciata da qualche giorno proprio per mercoledì. Vediamo se è confermata anche a Bergamo e in provincia con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il debole campo di alta pressione che ha interessato in queste ultime ore la nostra regione subisce un lieve indebolimento per l’avvicinarsi di un’area depressionaria che tenderà a sfiorare l’arco alpino. I fenomeni tenderanno comunque ad interessare in maggior misura la parte settentrionale della regione (Alpi e Prealpi) e solo occasionalmente le pianure. Un passaggio probabilmente più incisivo potrebbe arrivare venerdì ma avremo bisogno di conferme.

Mercoledì 31 luglio 2019

Tempo Previsto: al mattino su Alpi, Prealpi sino al limite delle alte pianure molte nubi con possibili rovesci o temporali. Su pianure e Appennino poco nuvoloso e asciutto. In giornata nubi ad evoluzione diurna sui monti (Alpi e Prealpi) con possibili rovesci o locali temporali soprattutto sulla parte orientale della regione; qualche rovescio o temporale in questa fase potrebbe raggiungere l’area orientale di pianura (fenomeni comunque locali).

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 28 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 23°C.

Giovedì 1 agosto 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi ancora tempo molto incerto con qualche apertura ma breve e temporanea; nubi ad evoluzione diurna tenderanno a portare rovesci e temporali. Tempo migliore su pianure ed Appennino con qualche nube ma anche aperture ampie e durature. In tarda sera possibile aumento dell’instabilità tra Alpi, Prealpi e alte pianure.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 28 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 23°C.

Venerdì 2 agosto 2019

Tempo Previsto: la notte molte nubi ovunque con possibili rovesci o temporali sia sui monti che sulle pianure. Anche al mattino ancora instabilità con tendenza a miglioramento a partire dall’area occidentale; miglioramento in graduale estensione al centro-est nel corso del pomeriggio.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 25 e 29°C. Minime in lieve calo e comprese tra 17 e 21°C.