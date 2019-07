La fiction su Maria Teresa o l’omaggio a Primo Levi? La tv del 31 luglio

Per la prima serata in tv, mercoledì 31 luglio RaiTre alle 21.20 proporrà la prima delle due puntate della fiction “Maria Teresa”, con Marie-Luise Stockinger.

Maria Teresa, figlia primogenita di Carlo VI d’Austria, è una ragazza dal carattere ribelle e determinato. Innamorata da sempre del duca di Lorena, Francesco Stefano, non si dà per vinta finchè non le viene concesso di sposarlo. Dopo la tragica scomparsa del padre la giovane, in attesa del suo quarto figlio, sale al trono e si trova subito a dover affrontare una serie di gravi problemi.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta delle nove puntate di “Superquark”, condotto da Piero Angela.

In apertura verrà proposto un documentario naturalistico della BBC che giungerà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che, grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. La riserva ne ospita più di 80 esemplari e Raj Bhera è uno di questi. Diventata da poco madre di 4 cuccioli, sarà seguita dalle telecamere della BBC per 220 giorni, mentre pattuglia il territorio per difendere i confini e si appresta a cacciare a poca distanza dalla tana, per sfamare e proteggere la prole. I pericoli sono infiniti, dalle tigri rivali ai conflitti interni alla famiglia. Anche l’alternarsi delle stagioni, con l’arrivo dei monsoni, potrebbe risultare fatale per questa madre coraggiosa, che affronterà mille peripezie per accompagnare i propri piccoli sino all’età adulta e garantire così la continuità della “dinastia”.

Spazio, poi, al futuro: da alcuni anni negli ospedali si stanno sperimentando sistemi di intelligenza artificiale, capaci di aiutare i medici a prendere le decisioni. Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni sono andati a capire a che punto si sia arrivati con l’uso dell’intelligenza artificiale nella medicina. Alberto Angela è nel cuore del Johnson Space Center di Houston, in un luogo davvero unico: è il laboratorio dove vengono conservate le rocce che furono raccolte sulla Luna dagli astronauti del Progetto Apollo. Al suo interno, Alberto Angela farà scoprire cosa hanno queste pietre da raccontare. Con “Frankenstein” Mary Shelley immaginò fosse possibile ricongiungere le fibre nervose fra cervello e corpo. Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli sono andate a sentire gli esperti per capire che ne è stato di quel sogno. Eppoi, ancora, ambiente: tenere pulito il mare e depurare bene le acque di fogna non è impresa impossibile e lo dimostra il comune-simbolo, da almeno mezzo secolo, delle vacanze marine: Rimini. Come ci sono riusciti? Superquark è andato a vedere come funziona il depuratore.

Cosa serve per essere felici? Oltre l’80% delle persone risponde “soldi” e “successo”. “Niente di più sbagliato”, risponderebbe Robert Waldiger della Harvard Medical School. Waldiger è a capo dello studio più lungo e approfondito su cosa serva per vivere felici e contenti in buona salute. Barbara Bernardini è andata a intervistarlo. Spazio anche ai ‘torturatori di giocattoli’: le telecamere di Superquark sono andate all’Istituto dove si effettuano i test e i collaudi sui giocattoli, cui vengono sottoposti i “balocchi” per certificarne la sicurezza.

Non mancheranno, infine, le rubriche:

“Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del Cicap, che spiegherà cosa sia l’effetto Mandela; “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, per vedere quali siano le parole longobarde della lingua italiana; “Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini, con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini e “La scienza in cucina’” con la dottoressa Elisabetta Bernardi che spiegherà cosa ci sia di nuovo da sapere sulle allergie alimentari.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Elementary”, con Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Andranno in onda due episodi intitolati “Nei boschi” e “Comando: cancella”. Nel primo, Holmes e Watson vengono ingaggiati dal miliardario Odin Reichenbach, che teme per la propria vita. Nel secondo, utilizzando un rivoluzionario programma informatico, Holmes cerca di evitare che un agente di polizia mandi all’aria la sua carriera commettendo un crimine.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il telefilm “Manifest”, con Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis Jack Messina e J.R. Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Avvicinamento autorizzato”, “Aggiornamento”, “Atterraggio brusco” e “Orario di partenza previsto”. Nel primo, Ben e Grace ritrovano Cal. Nel secondo, Saanvi finisce nelle mani di una setta religiosa. Nel terzo, Michaela ha delle visioni. Nel quarto, Ben fa una scoperta allarmante sul destino dei passeggeri.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà la quarta delle cinque puntate di “Battiti live”, con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. La serata verrà presentata da Melfi, in provincia di Potenza, in Basilicata. Sul palco si esibiranno Francesco Renga, Fabrizio Moro, Lenny, Elodie, JennMorel, Nesli e Francesco Gabbani.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Sms – Sotto mentite spoglie”, con Vincenzo Salemme; su La7 alle 21.15 “Missione tata”, con Vin Diesel; su Tv8 alle 21.30 “Entrapment”; su Canale Nove alle 21.25 “Daredevil”, con Ben Affleck: e su Rai4 alle 21.15 “Addio fottuti musi verdi”, con Ciro Capriello.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “2 Headed Shark attack”, con Carmen Electra; su Iris alle 21 “Che fine ha fatto Baby Jane?”, con Bette Davis; e su Italia2 alle 21.15 “The defender”.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del documentario “Le mani di Primo Levi”. La mano del chimico, che combina elementi e quella dell’alpinista, aggrappata alla roccia. La mano dello scultore, che trasforma la materia e quella dello scrittore che fissa esperienze di vita e ricordi dolorosi. Mani “diverse” eppure capaci di coesistere in un personaggio come Primo Levi che le incarnò tutte. A Primo Levi Rai Cultura dedica il documentario di Bruna Bertani. Il documentario – realizzato con riprese originali e inedite e con materiali fotografici forniti dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi – rilegge le diverse esperienze dell’uomo e dell’artista attraverso la manualità, il tatto e il lavoro manuale, per riscoprire la contemporaneità del suo pensiero.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con MimieMathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Se son rose fioriranno” e “Un castello da vendere”. Nel primo, Joséphine interviene per aiutare Julien, un giovane che da qualche tempo è in forte contrasto con suo padre, che vorrebbe a tutti i costi che portasse a termine gli studi. Ma il ragazzo vorrebbe realizzarsi subito nel lavoro. Nel secondo, Joséphine sta assistendo Axel e la sua famiglia perchè il fratello maggiore ha deciso di vendere la proprietà. Joséphine cercherà di fargli cambiare idea.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Temptation island”, su Mediaset Extra alle 21.15 “La sai l’ultima? Digital Edition”, con Ezio Greggio; e su Real Time alle 21.10 il reality “Boom Baby!”.