L’1 per Smarzek, il 17 per Loda: la Zanetti Bergamo dà i numeri della nuova stagione

Prosegue la fase di avvicinamento all’avvio della stagione 2019-2020. Dopo l’ufficializzazione del roster composto da dodici atlete e dello staff tecnico che le guiderà, la Zanetti Bergamo ha assegnato i numeri di maglia che contraddistingueranno le atlete rossoblù.

Confermati il numero 1 per Malwina Smarzek, il 2 per Lucia Imperiali, il 3 per Rossella Olivotto, il 5 per Imma Sirressi e il 17 per Sara Loda.

Ecco invece le novità.

A cominciare da un inedito 22 scelto dalla schiacciatrice americana Annie Mitchem. La palleggiatrice serba Sladjana Mirkovic indosserà invece il 13, mentre la sua compagna di reparto, Vittoria Prandi, ha scelto il 7.

Al centro, Laura Melandri vestirà la maglia numero 9, mentre la numero 16 sarà di Giada Civitico.

Infine le schiacciatrici: la canadese Kiera van Ryk avrà il numero 4 sulle spalle, la brasiliana Samara Rodrigues de Almeida il numero 8.