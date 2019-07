In casa 8,5 kg di cocaina e 200mila euro in contanti: arrestato 36enne di Fontanella

In casa aveva 8,5 kg di cocaina e 200mila euro in contanti, per questo era considerato un “grossista” della droga nella Bassa bergamasca. È stato arrestato a Fontanella nel pomeriggio di martedì 30 luglio M.A., 36enne di origine marocchina commerciante di auto usate.

A dare il via alle indagini sono state le numerose segnalazioni arrivate dai cittadini della zona, che alle forze dell’ordine hanno denunciato movimenti strani nei pressi del condominio in cui l’uomo viveva assieme alla moglie, una connazionale.

Dopo appostamenti e pedinamenti, i carabinieri di Calcio sono entrati in azione nel pomeriggio di martedì: prima hanno fermato M.A. in auto (nella quale è stata trovata una parte della sostanza stupefacente) e poi sono passati alla perquisizione della sua abitazione di Fontanella.

Qui hanno trovato il denaro (185mila euro più altre banconote di valuta marocchina per un valore di altri 15mila euro) e la droga, nascosta in frigo e in alcune scatole di pentole.

La cocaina e i soldi sequestrati al 36enne di Fontanella

Nella casa sono stati trovati anche un computer portatile, diversi cellulari, un rilevatore di microspie e diversi bilancini.

Il 36enne aveva anche tre auto e una moto, oltre a una seconda casa ad Antegnate. Il suo permesso di soggiorno era scaduto a marzo.