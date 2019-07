Gandino, cade da una scala di quattro metri: 82enne finisce in ospedale

A Gandino un uomo di 82 anni è stato soccorso dal personale del Soccorso Alpino Lombardo dopo essere caduto da una scala da un’altezza di circa quattro metri. Nell’impatto l’anziano ha riportato traumi al bacino e al torace.

È successo intorno alle 19.20 di martedì 30 luglio. La squadra del Cnsas Lombardo è arrivata sul posto, nei pressi del rifugio Orenga, e ha effettuato una prima valutazione sanitaria. Poco dopo è arrivato anche l’elisoccorso da Brescia.

L’équipe medica ha provveduto al condizionamento della persona ferita, trasportata in un luogo idoneo per il recupero con l’elicottero. Infine è stato portato in ospedale ai Civili di Brescia.