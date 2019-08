Ecco il Poliambulatorio di Osio Sotto: visite ed esami con tempi d’attesa contenuti

Dal 2016 Habilita è presente a Osio Sotto con il Poliambulatorio specialistico di via Cavour 6. Habilita ha risposto concretamente allanecessità del territorio di avere a disposizione una struttura in grado di offrire al paziente servizi di alto livello grazie a professionisti preparati e a tecnologia all’avanguardia.

La struttura polispecialistica ambulatoriale di Osio Sotto è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, dispone di ambienti ampi e funzionali recentemente ristrutturati e di un Punto Prelievi.

I residenti di Osio Sotto ormai conoscono bene la struttura situata nel centro del paese e facilmente raggiungibile anche a piedi o con i mezzi pubblici. Per chi si sposta in auto, il Poliambulatorio è fornito di un ampio parcheggio non a pagamento ma con il disco orario.

Le branche mediche presenti nel Poliambulatorio di Osio Sotto sono le seguenti:

– Cardiologia

– Chirurgia generale

– Chirurgia plastica ed estetica

– Chirurgia vascolare

– Dermatologia

– Ginecologia

– Diagnostica per Immagini (Ecografia)

– Medicina fisica e riabilitazione (e onde d’urto)

– Medicina interna

– Intolleranze alimentari

– Neurologia

– Oculistica

– Ortopedia

– Psicologia

– Senologia

Per conoscere i tempi d’attesa per ogni singola prestazione è sufficiente cliccare sul link: https://bit.ly/2T2osky

Qualche informazione in più: tra i servizi più recenti messi a disposizione dell’utenza di Osio Sotto c’è quello di Medicina Fisica e Riabilitativa. Oltre alle visite con lo specialista è disponibile anche la terapiadelle Onde d’Urto, la Tecarterapia e la fisioterapia. Le onde d’urto sono delle onde pressorie acustiche erogate da un generatore e che vengono convogliate tramite un sistema parabolico in un fuoco e vanno a colpire un tessuto specifico, oggetto del trattamento terapeutico. Generalmente le onde d’urto vengono utilizzate nel trattamento delle patologie tendinee, muscolari e ossee. In questo ampio gruppo è possibile trovare patologie piuttosto diffuse come le tendiniti inserzionali a livello del gomito e della spalla, oppure della caviglia e del ginocchio, piuttosto che le tendiniti del corpo stesso del tendine, così come gli esiti delle lesioni muscolari.

La Tecarterapia è un trattamento elettromedicale, che permette un più veloce recupero da traumi e patologie infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico. Diffusa soprattutto in ambito fisioterapico, la Tecar prevede l’utilizzo di un dispositivo particolare, basato sul principio fisico del condensatore e capace di generare calore all’interno dell’area anatomica bisognosa di cure.

L’obiettivo di ogni trattamento fisioterapico è quello di aiutare il paziente a ripristinare o a migliorare le proprie funzioni neuromotorie e cardio-respiratorie o diminuire le sintomatologie dolorose del sistema locomotore che possono beneficiare di tecniche di terapia manuale e di esercizio terapeutico.

Non meno importante, il Punto Prelievi è in convenzione con il S.S.N. – attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 9 senza prenotazione.In Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto la parola d’ordine è l’altissimaqualità e i tempi di attesa mediamente ridotti per le prestazioni offerte. Questi due punti di forza sono garantiti dalla modernità e l’efficienza.

Un risultato che garantisce un servizio completo ed adeguato a soddisfare ogni necessità del paziente che è seguito e guidato dalla presenza di personale sanitario altamente specializzato.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a scrivere una mail all’indirizzo prenotazioni@habilita.it oppure contattare il numero 035 4815515