Prime finali e prime soddisfazioni per il movimento bergamasco ai Campionati Italiani Giovanili di ciclismo su pista.

A mettersi in luce al Velodromo Francone di San Francesco al Campo sono stati la coppia del Velo Club Sarnico Lino Colosio e Michael Vanni e quella del Team Fratelli Giorgi Manuel Tebaldi e Alessandro Sala che hanno trascinato la Lombardia al titolo dell’inseguimento a squadre allievi.

Foto 2 di 2



In compagnia di Diego Ressi (subentrato nella sfida decisiva al posto di Vanni), i quattro orobici hanno fermato il cronometro in 3’28”571, distanziando di quasi due secondi l’Emilia Romagna.

Successo sfiorato invece per Simone Gualdi che, al termine di una gara combattuta, ha conquistato l’argento nell’omnium endurance esordienti.

Il portacolori della Sc Gazzanighese ha infatti chiuso la propria prova con 67 punti, distante cinque lunghezze dal brianzolo Matteo Fiorin (Gs Cicli Fiorin), competizione che ha decretato in campo femminile il quinto posto per Marta Pavesi (Valcar-Cylance Cycling).

In conclusione da segnalare il buon risultato anche per Emmma Redaelli e Stella Greco (Valcar-Cylance Cycling) che hanno concluso l’inseguimento a squadre allieve in quarta posizione, distanti poco meno di quattro secondi dal bronzo.