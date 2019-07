Sisma Bonus e Ristrutturazioni edilizie: sono on line le nuove guide

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito le nuove guide per usufruire delle agevolazioni fiscali relative agli interventi antisismici o alle ristrutturazioni degli edifici.

Si tratta di due documenti pensati e predisposti per tutti i contribuenti, in cui vengono descritti quali sono gli interventi agevolabili, chi ne può usufruire e cosa bisogna fare per ottenerli. Ci sono indicazioni utili sulla documentazione da conservare e sulla modalità con cui effettuare i pagamenti ai fornitori.

Tutto viene descritto in modo semplice e chiaro, evitando il linguaggio tecnico tipico dei documenti ufficiali pubblicati dall’Amministrazione finanziaria. Bisogna ammettere che l’Agenzia delle Entrate in questo caso ha fatto le cose per bene.

Le nuove guide in commento sono state pubblicate per recepire le ultime novità introdotte dal Decreto crescita.

Per quanto riguarda il SismaBonus:

– L’agevolazione è stata estesa anche per l’acquisto di case antisismiche ubicate nelle zone a rischio sismico 2 e 3 (prima il beneficio fiscale era riservato solo alle zone a rischio 1)

– Inoltre, è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore. Chi ha eseguito i lavori e ha concesso lo sconto, potrà a sua volta cedere il credito ai suoi fornitori oppure utilizzarlo come credito di imposta.

Le novità relative alle Ristrutturazioni edilizie riguardano l’introduzione, anche per queste spese, della possibilità di ottenere uno sconto direttamente in fattura pari al beneficio fiscale, richiedendolo al fornitore. Questa possibilità consente di usufruire del beneficio anche a coloro che hanno un ammontare di imposte inferiore alle detrazioni spettanti e che quindi, non potendo recuperare l’importo in sede di dichiarazione dei redditi, perderebbero il beneficio fiscale.

Le Guide sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area L’Agenzia Informa, in cui potete trovare anche degli opuscoli relativi alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico, sul Bonus mobili ed elettrodomestici, e tanti altri. Buona lettura a tutti