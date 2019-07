Si tuffa nel lago e non riemerge: nel Sebino si cerca un giovane turista

Ricerche in corso nelle acque del Lago d’Iseo: l’allarme è scattato verso le 15 di martedì 30 luglio. Secondo le prime informazioni, pare che un giovane turista di origini olandesi fosse uscito in barca in compagnia di alcuni amici: dopo essersi tuffato, nella zona del lido Goia a Pisogne, non è più riemerso dall’acqua.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo e Lovere che hanno dato il via alle ricerche. Presenti anche i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco di Brescia, un’ambulanza e i carabinieri di Breno. In un primo momento era intervenuta anche l’eliambulanza di Milano.

Il giovane turista pare non sapesse nuotare e le ricerche si stanno concentrando in tutta la zona del Sebino.