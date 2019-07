Secondo test inglese per l’Atalanta: stasera alle 20 c’è il Norwich City

Secondo test inglese per l’Atalanta di Gasperini, che, dopo la prima amichevole di sabato contro lo Swansea, questa sera – marted’ 30 luglio – è ospite del Norwich City. Fischio d’inizio previsto alle 20 italiane.

Contro i gallesi, sabato, il tecnico piemontese ha iniziato con quella che è stata nella passata stagione la formazione titolare, eccezion fatta per Reca sulla sinistra e Barrow in attacco. Nella ripresa sono state evidentemente mischiate le carte e si sono visti anche i volti nuovi: Muriel in attacco e Malinovskyi sulla trequarti.

Cosa succederà stasera è difficile da dire. Facile pensare che il Gasp faccia qualche ulteriore prova, magari in difesa provando dal 1′ quell’Ibanez di cui tanto si parla bene e che dovrebbe essere il “nuovo Mancini”.

Quasi sicuramente troverà spazio anche Duvan Zapata, magari per qualche minuto nel finale di gara. Il colombiano – da poco rientrato dalle vacanze post Coppa America – contro lo Swansea è stato l’unico giocatore (di movimento) a non essere schierato: verrà provato col nuovo arrivato Muriel per un ‘inedito attacco tutto colombiano?

Infine una brutta notizia per i tifosi: se non cambierà qualcosa nelle ultime ore, Norwich-Atalanta non si potrà vedere né in tv, né in streaming.