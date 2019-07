Palpeggia una 20enne e tenta di rubarle il telefono: arrestato in via Quarenghi

Avrebbe palpeggiato al seno una ragazza di vent’anni e poi avrebbe tentato di rubarle il telefono. Per questo motivo un ghanese di 26 anni (ma le generalità non sono chiare visto che era sprovvisto di documenti) è stato arrestato da una Volante della questura sabato pomeriggio in via Quarenghi a Bergamo.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla telefonata della vittima. La giovane, italiana, ha raccontato che mentre stava camminando in via Quarenghi, all’altezza dell’incrocio con via Palazzolo, è stata avvicinata da un uomo di colore, che prima le ha toccato il seno, poi ha cercato di strapparle dalle mani il cellulare.

Seppur spaventata, la ragazza è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Ha raggiunto il fidanzato che la aspettava in auto poco più avanti e ha chiamato la polizia, fornendo la descrizione dell’aggressore. Grazie alla quale gli agenti lo hanno individuato mentre era ancora in zona. L’uomo, irregolare e con alcuni precedenti, è stato arrestato per violenza sessuale e tentata rapina, in attesa dell’interrogatorio di convalida del giudice per le indagini preliminari Federica Gaudino.

Gli uomini di via Noli sono intervenuti anche lunedì mattina nella stessa zona, al parco della Malpensata, dove hanno bloccato un 52enne di origine africana (ma anch’esso privo di documenti) che secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, in stato di alterazione fisica dovuta all’uso di alcol e droga, minacciava con una bottiglia di vetro clienti del mercato e passanti.

L’uomo, sempre irregolare e con precedenti, ha cercato di aggredire anche gli agenti intervenuti, con la stessa bottiglia e lanciando contro di loro una bici. Un poliziotto è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.