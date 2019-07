Lo Zoncolan come l’Everest: in Friuli storica impresa per Simone Bonzanni e Marco Rocca

È questo l’ “Everesting”, la sfida lanciata alcuni anni fa da un gruppo di ciclisti australiani e che lo scorso 26 luglio ha visto protagonisti i bergamaschi Simone Bonzanni e Marco Rocca, in grado di portare a termine l’impresa sul Monte Zoncolan.

Dopo aver completato già la prova nel 2018 lungo le pendici della Roncola, i portacolori del Fly Cycling Team hanno deciso di misurarsi su una delle ascese più temute d’Europa, percorrendo per 8 volte in poco più di 18 ore il più breve tracciato mai affrontato sinora in Italia.

“Abbiamo scelto lo Zoncolan perché, dopo l’esperienza della Roncola, abbiamo deciso di rimetterci in gioco e di puntare su una delle salite più dure presenti in zona – spiega Rocca -. Sino all’ultimo non sapevamo se saremmo riusciti a ultimarla poiché, sia la durezza del percorso sia il freddo e il maltempo che ci hanno colpito nel corso della notte, non ci hanno aiutato”.

“A differenza dello scorso anno, questa volta ci siamo trovati ad affrontare condizioni climatiche quasi proibitive che ci hanno creato anche alcuni problemi, inoltre ci trovavamo a quasi 500 chilometri da casa, in una zona che non conoscevamo e su una salita che ha fatto la storia del Giro d’Italia – aggiunge il 26enne di Calusco d’Adda -. Per fortuna però gli abitanti di Ovaro ci hanno offerto il loro sostegno seguendoci in auto o con la bicicletta elettrica”.

Oltre alla temperature rigide e alla pioggia, la coppia orobica hanno dovuto fare i conti anche con il diabete, una malattia con cui Simone convive dall’età di dieci anni: “Per lui è fondamentale tener sotto controllo la glicemia in quanto compiere sforzi di questo genere significa anche spendere molte energie – sottolinea il giovane atleta -. Per questo motivo ogni ora Simone deve sotto osservazione questo dato affinché possa svolgere l’attività normalmente”.

Ora per i due ciclisti bergamaschi si prospetta un periodo di riposo, anche se in futuro non sono da escludere nuove imprese di questo genere: “Ci tengo a ringraziare particolarmente non solo il mio team, ma anche Mario Sopracase della Pro Loco di Ovaro, il dottor Enzo Cainero, che ha portato la Corsa Rosa sullo Zoncolan e che ci ha permesso di organizzare questa avventura; e il gruppo sportivo di diabetici Sweet Team Aniad FVG – conclude Rocca -. La voglia di metterci in gioco c’è sempre. Per ora pensiamo a riposarci, poi per il 2020 vedremo”.