L’AlbinoLeffe avrà un nuovo stadio a Zanica: già iniziati i lavori di costruzione

L’AlbinoLeffe avrà il suo stadio, a Zanica. Il club seriano ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori del nuovo impianto che sorgerà proprio nel quartier generale della società.

“U.C. AlbinoLeffe – si legge nel comunicato stampa inviato ai giornali – comunica che in data di lunedì 29 luglio 2019 è stato rilasciato il Permesso di Costruire per la realizzazione del nuovo stadio a Zanica e che in data odierna si è ufficialmente dato il via ai lavori”.

“La società bluceleste – si legge ancora – ringrazia sentitamente i tecnici e l’amministrazione comunale di Zanica per la preziosa collaborazione e la dedizione profusa in questo impegnativo percorso”.

Un primo rendering del nuovo stadio di Zanica

I dettagli e le peculiarità del progetto, fanno sapere dalla società biancazzurra, verranno presentati alla stampa e al pubblico al termine del mese di agosto.