Il caldo della scorsa settimana si è attenuato dopo la perturbazione del weekend, ora scopriamo come sarà questa fine di luglio a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Il debole promontorio di alta pressione interessa in queste ore il nord Italia mentre a nord-ovest una depressione avanza verso l’area alpina. Nelle prossime ore il lieve cedimento del campo anticiclonico determinerà il ritorno di un po’ di instabilità in maggior misura sui monti.

Martedì 30 luglio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti, ma senza precipitazioni se non occasionali ed isolate. In serata possibile aumento dell’instabilità su Alpi con qualche rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 32 e 34°C. Minime stazionarie e comprese tra 19 e 23°C.

Mercoledì 31 luglio 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi molte nubi con possibili rovesci o temporali lungo l’intero arco della giornata. Su pianure ed Appennino al mattino qualche nube di poco conto e senza fenomeni. Nel pomeriggio-sera probabile aumento dell’instabilità che si estenderà dai monti dell’area settentrionale della regione alle medio-alte pianure. In questa fase quindi sarà possibile qualche temporale anche in pianura.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 28 e 32°C. Minime in calo e comprese tra 17 e 21°C.

Giovedì 1 agosto 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi ancora giornata caratterizzata da nubi ad evoluzione diurna e la possibilità di rovesci o temporali nel pomeriggio-sera. Su pianure ed Appennino poco nuvoloso con aumento dell’instabilità tra il pomeriggio e la sera quando i temporali alpini-Prealpini potranno estendersi alle pianure seppur in maniera locale.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 28 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 17 e 21°C.