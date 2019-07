Doppio Muriel, Pasalic, Barrow: Norwich strapazzato 4-1, è già grande Atalanta

È semplice calcio d’estate, è vero, ma vedere l’Atalanta vincere e convincere fa sempre piacere. Soprattutto se l’avversario milita in Premier League e tra poco più di dieci giorni inizia il suo campionato.

I nerazzurri al Carrow Road, contro il Norwich City, hanno prima sofferto la miglior condizione fisica degli inglesi (e sarebbe stato strano il contrario), per poi mettere in mostra tutta la qualità di cui dispongono. Insegnando calcio, ancora una volta.

Al gol iniziale di Cantwell (16′) ha così risposto Muriel (44′), bravo a sfruttare al meglio un clamoroso errore in appoggio di Hernandez.

Poi un attimo di apprensione, quando Ilicic – intorno alla mezz’ora – ha chiesto il cambio per un risentimento muscolare. Sostituzione immediata e sospiro di sollievo quando all’intervallo s’è capito che non si trattava di nulla di preoccupante.

Nulla di grave per Ilicic, uscito solo a scopo precauzionale

Nella ripresa il Norwich ha creato una prima occasione da rete con Pukki (bravo Gollini a deviare in corner) e poi è uscito dal campo.

Il palcoscenico, quindi, se lo sono preso tutto i nerazzurri che prima si sono portati in vantaggio con il secondo gol della serata di Muriel (al 17′ su splendido assist di de Roon) e poi hanno chiuso definitivamente i conti con Pasalic (39′) e Barrow (48′).

Tra le note più liete c’è senza dubbio la prestazione di Muriel, che ha mostrato una condizione fisica in netta crescita rispetto agli spezzoni di gara in cui si era visto finora: il colombiano, oltre ai due gol, ha partecipato attivamente a ogni azione offensiva dei suoi. Bene anche l’intesa con Gomez e Ilicic (per quel che è rimasto in campo).

Promosso anche Malinovskyi: l’ucraino ha corso, dribblato, provato a calciare in porta. Chi l’ha detto che è solo un’alternativa a Freuler, al Papu o a Ilicic?

Primi minuti per Zapata, visibilmente (e anche giustamente) in ritardo di condizione.

Ottima prova per il colombiano Muriel

Venerdì sera il terzo e ultimo test in terra inglese: dopo il ko di sabato con lo Swansea e questo bellissimo poker col Norwich, c’è il Leicester City.

(Foto atalanta.it)