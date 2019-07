Dopo la lite tra Sgarbi e Mughini torna “Quelli della luna”: la tv del 30 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 30 luglio su Canale5 alle 21.20 la settima e ultima puntata di “Temptation island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Uno speciale per mostrare i momenti più belli sull’isola delle tentazioni e intervistare le sei coppie per sapere cosa è successo dopo un mese dalla loro partecipazione nei due villaggi sardi.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà la terza delle otto puntate di “Quelli della Luna”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Dopo la lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, ospiti la scorsa settimana, la trasmissione torna concentrandosi su nuovi temi di attualità e con un nuovo parterre di opinionisti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Squadra speciale Cobra 11”, con Erdogan Atalay. Andranno in onda tre episodi intitolati “L’eroe della strada”, “Senza scampo” e “Paternità”. Nel primo, un senzatetto aiuta Semir a risolvere un caso. Nel secondo, per aiutare un amico, Semir finisce per mettersi nei guai. Nel terzo, Paul e Semir indagano sull’omicidio di un collega.

Italia1 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “Chicago fire”, con Monica Raymund, Jesse Spencer, Taylor Kinney ed Eamonn Walker. Andranno in onda due episodi intitolati “L’apparenza inganna” e “Nuove opportunità”. Nel primo, mentre Dawson riceve delle pessime notizie, Brett e Kidd sono in competizione per conquistare il cuore di Zach. Nel secondo, Casey e Dawson si prendono cura di Bria, una ragazza con problemi di droga che è fuggita da casa.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 che alle 20.35 proporrà una nuova puntata del talk-show “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “La mia bella famiglia italiana”, con Alessandro Preziosi, Tania Vedhorn e Peppino Mazzotta; su RaiTre alle 21.20 “The most beautiful day – Il giorno più bello”, con Matthias Schweighofer; su Tv8 alle 21.30 “Ip man”, con Donnie Yen; e su Canale Nove alle 21.25 “Pappa e ciccia”, con Lino Banfi e Paolo Villaggio.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Prigione di vetro”, con Leelee Sobieski; su Rai5 alle 21.15 “Foxfire – Ragazze cattive”, con Raven Adamson; su La5 alle 21.10 “Una madre lo sa”, con Lindsay Hartley; su Iris alle 21 “Tepepa”, con Tomas Milian; e su Italia2 alle 21.15 “Scuola di polizia 4: cittadini in… guardia”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith, Michael Vartan, Hannah Hodson e Vanessa Lengies. Andranno in onda tre episodi intitolati “Una madre sa”, “Un quadro perfetto” e “In trappola”. Nel primo, Tom ha delle complicazioni postoperatorie e deve sottoporsi nuovamente a una operazione. Kelly intanto aiuta un paziente. Nel secondo, Christina osserva un livido sul volto di sua figlia e giunge a delle conclusioni sbagliate. Nel terzo, il James River Hospital sta per ricevere un’ispezione che deciderà se la struttura può continuare a operare oppure no.

Da segnalare, infine, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 il telefilm “Master of sex”, con Michael Sheen; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Avanti un altro… pure di sera”, condotto da Paolo Bonolis; e su Real Time alle 21.10 il reality “Cambia con me”.