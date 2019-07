Cade dalle scale in stazione a Romano: grave un uomo, in azione l’elisoccorso

È stato trasportato al Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni un uomo di 73 anni che martedì 30 luglio, poco dopo le 17, si è ferito nel sottopasso della stazione dei treni di Romano di Lombardia cadendo dalle scale che portano al binario 2.

Le condizioni del pensionato, residente nella zona, sono subito apparse molto gravi, tanto che sul posto è stato inviato l’elisoccorso partito da Bergamo.

L’uomo è stato intubato in stazione e poi trasportato con l’ambulanza fino al punto in cui l’elicottero del 118 è atterrato, per essere poi trasportato al Papa Giovanni.

L'elisoccorso ripartito da Romano

L’esatta dinamica della caduta ancora non si conosce: non si esclude che si possa anche essere trattato di un malore, magari dovuto al grande caldo del periodo.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, anche i carabinieri di Treviglio e gli agenti della polizia locale di Romano di Lombardia.