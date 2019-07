Volontariato: Shiatsu solidale, erogati 2.400 trattamenti in Bergamasca

Trattamenti shiatsu gratuiti per circa 1.200 ore, l’equivalente di sessanta giorni ininterrotti o, volendo monetizzare prendendo a riferimento i costi minimi di una seduta, un valore di oltre 40mila euro messo a disposizione delle realtà socio assistenziali del territorio bergamasco.

È il più che lusinghiero bilancio dell’attività svolta nel periodo ottobre 2018 – giugno 2019 (la cadenza segue l’anno formativo) da LAFONTE Volontariato, l’organizzazione espressamente dedicata ai progetti solidali che fa capo alla scuola di shiatsu e discipline bio-naturali LAFONTE di Bergamo.

A prestare la propria opera sono stati 60 volontari, impegnati in 14 diversi progetti in altrettante strutture e associazioni che si occupano delle persone più fragili, disagiate e malate: gli ospiti delle case di riposo di Seriate, Gandino, Gazzaniga, Albino; gli anziani affetti da Alzheimer del centro diurno Honegger di Albino; i disabili delle cooperative sociali di Almè e di Gorle, della Comunità di Cenate Sopra, dei centri di Colzate e Palosco, della Polisportiva Handicappati Bergamo; i malati psichici del centro diurno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in due diverse sedi in città; le donne affette da tumore al seno dell’Associazione L’Essenza di Bergamo.

L’attività di volontariato accompagna la scuola sin dalla nascita, nel 2006, ed è stata progressivamente rafforzata sino a creare una struttura interna organizzata e regolamentata da un codice etico.

Rappresenta un’opportunità per gli allievi e per gli operatori di fare pratica e mettersi alla prova, offre supporto a persone in difficoltà, è uno strumento complementare per le strutture e le associazioni di assistenza, promuove lo shiatsu e le sue applicazioni e non di rado diventa il contesto per misurare con procedimento statistico e scientifico gli effetti della pratica, portando contributi qualificati nel panorama delle discipline olistiche.

I progetti di volontariato si sviluppano, in particolare, due versanti. Quello rivolto agli allievi della scuola, che permette di svolgere un periodo di tirocino in strutture idonee, come case di riposo e di cura, che attestano la pratica, e quello dedicato agli operatori già formati, che prende in considerazione utenti con problematiche e patologie più complesse (soggetti con autismo, malattie psichiche, disabili gravi, ad esempio) e che richiede, perciò, maggiore esperienza nei trattamenti shiatsu.

Gli interventi hanno come obiettivo migliorare il benessere e la qualità della vita, portare rilassamento e riequilibrare lo stato psicologico ed emotivo. Più in generale, i riceventi traggono beneficio dall’essere oggetto di attenzione e considerazione, riescono ad aprirsi e a raccontarsi, migliorando la qualità delle relazioni.

“Per noi operatori – racconta una volontaria –lo shiatsu è qualcosa di più che un insieme di tecniche efficaci per riequilibrare il fluire energetico dei meridiani. È uno strumento che porta ad una comunicazione non verbale profonda con il ricevente. È “prendersi cura” dell’altro piuttosto che “curare” l’altro. Questa osservazione è ancora più vera nell’ambito del volontariato, quando trattiamo persone con gravi disagi fisici, psichici o emotivi”.

“Le persone disagiate – spiega – vengono spesso emarginate, diventano parte di una sorta di un unico corpo che non viene più ascoltata. Allora, il nostro compito è quello di andare incontro a questa parte per fare in modo che si esprima e venga reintegrata nell’unità”.

Con l’avvio del nuovo anno formativo, ad ottobre, tutti i progetti già attivati proseguiranno, con la previsione di attivare anche un nuovo percorso.

Per tutte le informazioni su LAFONTE VOLONTARIATO:

https://www.lafonteshiatsu.it/la-scuola/la-fonte-volontariato.html

Per contatti: lafonte.volontariato@lafonteshiatsu.it

Contatti

LAFONTE

Scuola di Shiatsu e Discipline Bio Naturali

Maurizio Curtaz – cell.327.2374228 – info@lafonteshiatsu.it – www.lafonteshiatsu.it