Studiare meglio col caldo? Si può: ecco alcuni consigli

Skuola.net ha messo a punto una serie di consigli per rendere meglio studiando col caldo estivo, quando non ci sono voglia e neppure temperatura adeguate.

Spegni il cellulare

Le tentazioni devono essere messe a tacere senza pietà.

E per questo non basta impostare il telefono su silenzioso: l’occhio potrebbe sempre cadervi accidentalmente sulla notifica verde di WhatsApp. Concedetevi un’uscita serale per ricrearvi e delle piccole pause durante la giornata di studio, ma cercate di non esagerare. 10 minuti per ogni ora studiata vanno bene.

Cerca il fresco

Allevierà quel senso di affaticamento che il caldo comporta. Non ce l’avete? Usufruite di quello delle biblioteche e di luoghi refrigerati. Altrimenti, una soluzione per ingannare il caldo è studiare nella stanza più fresca della vostra casa, sul terrazzo se c’è l’ombra o anche in giardino se ne avete uno. Se poi nella vostra città esiste un parco ombreggiato e tranquillo, potrebbe essere una buona soluzione: relax e studio a volte riescono a conciliarsi perfettamente.

Pianifica il lavoro

È importante stabilire degli obiettivi giornalieri e settimanali realistici, compatibili con attività e abitudini e pensando anche a momenti di riposo, relax e divertimento. Una volta fatto, però, bisogna seguirlo senza ritardi. Cerca di panificare 2/3 ore di studio al giorno, più 2 ore di ripasso.

Sfrutta la mattina

Se non potete usufruire di tale meravigliosa invenzione, prediligete lo studio la mattina, meglio se riesci a sfruttare le prime ore per 2/3 ore di studio intenso. Poi riposa e usa invece il pomeriggio per un paio di ore di ripasso leggero.

Studia in gruppo

Mal comune mezzo gaudio, si dice. Se conosci amici nella tua stessa condizione, puoi provare a condividere la tua condizione per renderla meno pesante. Se hai un compagno particolarmente motivatore, ti aiuterà a raggiungere gli obiettivi con più facilità. Se invece i tuoi amici tendono a distrarsi, usa il tempo di studio con loro per le parti di ripasso o di lettura, quando il più è già stato fatto.

Riposati

Quando è ora di riposare, stacca completamente il cervello. Anche il riposo infatti è importante per essere più concentrato quando tornerai sui libri. Dormi le giuste ore ogni notte, e prevedi momenti di relax nelle tue giornate per un po’ di mare o sport (o entrambi).

Bevi abbondantemente

Attenzione: solo acqua, succhi di frutta, bevande contenenti sali minerali. Ma ricordate di non esagerare con gli zuccheri.

Mangia frutta e verdura

Sembra scontato, ma ripeterlo è necessario, perché spesso quando si studia ci si riduce a mangiare un panino e si trascurano degli alimenti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo.

Alimentazione intelligente

Attraverso il cibo possiamo introdurre sostanze che ci daranno una mano ad affrontare lo studio estivo. Parliamo della Nicotinamide, o vitamina B3, che è in grado di combattere la fatica mentale e lo stress e dell’Acido Pantotenico, o vitamina B5, che svolge un ruolo importante per sfruttare al meglio l’energia che ingeriamo con il cibo. Possiamo trovare queste sostanze in molti alimenti (arachidi, lievito di birra, maiale, funghi, melanzane per la B3, pesce spada, pollo, salmone, tonno, pomodori, melone, mirtillo per la B5). Spesso però, soprattutto per gli studenti, non è facile seguire tutti i giorni una dieta ottimale (tra panini, pizza…) ed è per tale motivo che associare un integratore vitaminico può essere un valido aiuto per affrontare al meglio una giornata di studio.