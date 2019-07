Roberto Donadoni è il nuovo allenatore dello Shenzhen

Il bergamasco Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e ex allenatore del Parma, ha raggiunto un accordo con la squadra cinese Shenzhen Kaisa, che milita nella Chinese Super League (CSL), hanno rivelato fonti all’agenzia di stampa Xinhua.

Donadoni è atterrato domenica in Cina e ha assistito alla gara in cui lo Shenzhen è stato sconfitto dallo Jiangsu per 2 a 0 a Nanchino.

L’allenatore di Cisano Bergamasco succederà allo spagnolo Juan Caro, che lo scorso anno ha guidato lo Shenzhen alla promozione in massima serie dalla seconda divisione.

Nonostante questa promozione, in questa stagione la squadra non vince da 12 partite consecutive nella Super League.

Con sole 3 gare vinte su 20 disputate, lo Shenzhen è attualmente 15° in classifica. Donadoni ha poco tempo, ma avrà molto da fare per salvare la squadra dalla retrocessione. Il tecnico bergamasco non allena dallo scorso anno, quando fu esonerato dal Bologna al termine della stagione 2017-2018.

Il 56enne ha guidato la nazionale italiana ai quarti di finale agli Europei del 2008 e ha allenato diversi club, tra cui Napoli, Cagliari e Parma.