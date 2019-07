In via Tasso un “Tristano e Isotta” alternativo: la protagonista si ribella e sceglie la vita

Due spettacoli serali all’aperto, a cura di Associazione Immaginare Orlando, all’interno della rassegna estiva della Provincia di Bergamo Eventi Palazzo Provinciale 2019: sono in calendario per giovedì 1 agosto e venerdì 13 settembre, entrambi nel cortile del Palazzo della Provincia in via Tasso 8, ad ingresso gratuito.

L’Associazione, la stessa che ogni anno organizza il Festival Orlando. Identità, relazioni, possibilità, dedica i due appuntamenti a visioni “altre” dei ruoli sociali, dell’identità e del linguaggio che si usa per raccontare i generi. Gli spettacoli sono Isotta dell’artista belga Sophie Hames, marionette per adulti e adolescenti, e Signorina, lei è un maschio o una femmina? di Gloria Giacopini e Giulietta Vacis, riflessione teatrale comica sui temi del linguaggio e delle identità.

Isotta è in programma giovedì 1° agosto alle 21. Sophie Hames, del Teatro Mon Cœur de Bois, ne è la regista ma anche colei che lo mette in scena: il suo è uno spettacolo che racconta “un’altra versione di Isotta”, la protagonista della celebre leggenda d’amore Tristano e Isotta e dell’omonima opera di Richard Wagner del 1865.

«A sentire Wagner – spiega Sophie Hames – si direbbe che l’amore non si può realizzare che nella morte. La nostra Isotta, durante tutta la storia, rifiuta il destino che le hanno assegnato gli altri, gli uomini. Rifiuta la fatalità del matrimonio combinato. Isotta vive, non ha paura dell’amore, del tempo, degli altri. Infine rifiuta la morte, sceglie di vivere».

É una grande e celebre storia d’amore quella tra Isotta e Tristano: uniti da una straordinaria passione ma impossibilitati a viverla, perché Isotta è destinata al re Marco e non può scappare dal matrimonio stabilito da altri per lei, che è una ragazza e deve obbedire. Isotta, Tristano e Marco sono aggrovigliati in un intreccio fatto di dubbi, gelosie e sofferenza: sembrano essere vicini alla fine, ma potrebbe la fine rivelarsi un inizio?

Lo spettacolo è una co-produzione Mon Cœur de Bois, Alilò futuro anteriore e Isabelle il Capriolo.

L’appuntamento successivo sarà il 13 settembre con Signorina, lei è un maschio o una femmina?, sempre alle 21 nel Cortile del Palazzo della provincia, ad ingresso gratuito.

Entrambi gli spettacoli fanno parte del programma #orlandoestate2019 e del #progettoProspettiveDifferenti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, non è necessaria la prenotazione. In caso di pioggia lo spettacolo si svolge sotto i portici dello stesso Palazzo della Provincia.

Maggiori informazioni e dettagli si trovano sul sito www.orlandofestival.it

Trailer video, a cura di Alberto Valtellina