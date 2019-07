Meno pioggia del previsto, almeno sulla provincia di Bergamo, ed è meglio così perché le allerta arancioni della Protezione civile avevano un po’ spaventato soprattutto per il rischio idraulico. Ora Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo ci spiega cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Tempo in miglioramento sul comparto centrale Europeo. La depressione responsabile del maltempo di sabato è traslata definitivamente verso sud-est. Un aumento dell’instabilità sulla Lombardia è atteso per mercoledì quando l’avvicinarsi di una nuova depressione potrebbe portare un cambiamento del tempo (evoluzione comunque da confermare).

Lunedì 29 luglio 2019

Tempo Previsto: su Alpi e parzialmente su Prealpi al primo mattino nuvolosità residua con possibilità di qualche isolata pioggia ma in veloce esaurimento. Su pianure ed Appennino poco nuvoloso. In giornata poco nuvoloso con aumento della nuvolosità ad evoluzione diurna sui monti ma con precipitazioni assenti o occasionali ed isolate.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 30 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 17 e 21°C.

Martedì 30 luglio 2019

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nube ad evoluzione diurna sui monti ma senza precipitazioni se non occasionali ed isolate. In serata possibile aumento dell’instabilità su Alpi.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 32 e 34°C. Minime in aumento e comprese tra 19 e 23°C.

Mercoledì 31 luglio 2019

Tempo Previsto: su Alpi e Prealpi molte nubi con possibili rovesci o temporali lungo l’intero arco della giornata. Su pianure ed Appennino al mattino qualche nube di poco conto e senza fenomeni. Nel pomeriggio-sera probabile aumento dell’instabilità ovunque con possibile estensione dei rovesci e temporali anche su pianure ed Appennino.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 28 e 32°C. Minime in calo e comprese tra 17 e 21°C.