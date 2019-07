Ibanez sta conquistando Gasperini: l’acquisto in difesa dipende anche da lui

Il mercato in entrata dell’Atalanta dipende moltissimo dalla tournée inglese che i nerazzurri stanno disputando in questi giorni.

Qualcosa ancora la società farà, questo è certo. In attacco, dove Sartori è alla ricerca di un altro giocatore (oltre a Muriel) che possa far rifiatare Gomez e Ilicic; e in difesa, dove manca il sostituto di Mancini, ceduto la scorsa settimana alla Roma.

Dietro molto dipenderà dalle garanzie che darà Roger Ibanez, il brasiliano arrivato a gennaio dal Fluminense per 4 milioni di euro. Garanzie che non stanno mancando affatto: il 20enne sudamericano, infatti, in queste prime settimane di lavoro ha conquistato Gasperini.

Il debutto di Ibanez con la maglia dell'Atalanta

In realtà, Ibanez ha dimostrato di avere i mezzi adatti a sfondare in serie A già nei primi mesi passati a Zingonia, dopo il suo arrivo dal Brasile nel mercato di gennaio. Non a caso il tecnico piemontese ha lavorato molto su di lui nella seconda metà di stagione, facendolo debuttare contro il Genoa l’11 maggio scorso a Reggio Emilia.

Il classe ’94 anche contro lo Swansea ha dimostrato di essere sempre più dentro i meccanismi nerazzurri, e nel test di sabato si è anche reso protagonista di un paio di incursioni offensive che sono proprio il marchio di fabbrica del gioco del Gasp.

Martin Caceres, 32 anni: attualmente è svincolato

Così, dal mercato non è detto che arrivi un “titolarissimo” per completare il reparto difensivo.

Sul solito taccuino di Percassi e Sartori ci sono sempre i nomi del 27enne Sergi Gomez (in uscita dal Siviglia, ma cercato anche dall’Espanyol), di Gian Marco Ferrari (classe ’92, per il quale il Sassuolo vuole più di 10 milioni di euro) e di Kaan Ayhan, 25enne turco classe in forza al Fortuna Dusseldorf (valutato 8 milioni). Ed è spuntato anche quello di Martin Caceres, 32 anni, svincolato dopo i sei mesi alla Juventus.