Erbe, massaggi e una lunga tradizione: i segreti della bellezza delle donne Thai

Ci sono Paesi in cui avere il collo lungo è simbolo di bellezza e prosperità. Per essere ammirate e rispettate le donne dell’etnia Padaung che vivono tra Thailandia e Myanmar chiedono alle loro madri di indossare degli anelli proprio con questo obiettivo.

Uno, dieci, cinquanta… ne portano parecchi per ottenere il prolungamento di questa parte del corpo. Alcune cominciano già all’età di cinque anni, altre con l’arrivo della pubertà e ad ogni anno compiuto se ne aggiungerà uno.

Oltre al collo lungo, le donne Thai hanno capelli lucidi e setosi, ma soprattutto un sorriso sempre luminoso e la pelle liscia. Grazie a queste peculiarità, da sempre sono considerate tra le più eleganti e affascinanti, non solo in Asia, ma in tutto il mondo. Per curare il proprio aspetto si tramandano trucchi e consigli di madre in figlia, ormai da generazioni: hanno una particolare attenzione per le proprie anime e i propri corpi, unita alla conoscenza profonda di erbe e a un’alimentazione sana dà risultati straordinari da molti secoli.

È lunghissima anche la tradizione dei messaggi per avere benefici sia in termini di benessere sia di bellezza. Fra questi c’è l’Abhjanga, chiamato anche “massaggio a quattro mani”, che prevede la manualità sincronizzata di due operatrici che creano un flusso energetico costante e continuo. Decontrae i muscoli, scioglie le articolazioni e aiuta la circolazione e il fluire dell’energia vitale.

Ma ci sono tante altre opzioni per prendersi cura di se stessi e per provarle non è necessario andare fino in Thailandia: le abbiamo anche a portata di mano e possiamo beneficiarne anche qui. A Bergamo il salone Spa & Beauty “Sabai Thai” esegue numerosi trattamenti ed è il luogo idale per scoprire i segreti, le tecniche, i rituali e gli ingredienti della bellezza Thai.

Il centro benessere “Sabai Thai” è a Bergamo in via XX Settembre, 115.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 035230866 oppure consultare il sito www.sabaithaispa.com