Con JobsAcademy borse di studio per studiare e lavorare all’estero

Dieci studenti di Fondazione Its JobsAcademy partiranno a inizio agosto per un trascorrere un mese in Irlanda, all’Emerald Cultural Institute di Dublino, con l’obiettivo di approfondire lo studio della lingua inglese sia attraverso le venti ore settimanali di corsi previste, sia alloggiando presso famiglie locali, in modo da poter vivere una esperienza full immersion nella cultura del luogo.

Questa opportunità, resa possibile grazie alle borse di studio erogate da Fondazione ITS JobsAcademy con il contributo di Regione Lombardia, si inserisce nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione che caratterizzano l’offerta formativa della Fondazione bergamasca, che prevede scambi culturali e stage all’estero per gli studenti dei suoi dieci corsi post-diploma. Fondazione ITS JobsAcademy offre ai propri allievi l’opportunità di partecipare a progetti internazionali di qualità elevata, in accordo con il proprio statuto che cita fra i principi fondamentali “l’apertura al mondo come dimensione intrinseca all’azione e come impegno a promuovere e sostenere esperienze e collaborazioni internazionali”.

Nata nel 2010 per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese, JobsAcademy rappresenta una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici. A testimoniare il forte legame e il dialogo costante che JobsAcademy promuove con le imprese del territorio, è il tasso di occupazione del 97,2 % che JAC riesce a garantire agli studenti alla fine del percorso formativo.

