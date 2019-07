Atalanta: esordio in casa della Spal, alla 13esima Juve a Bergamo poi derby a Brescia

Prima partita in trasferta contro la Spal. È questo l’inizio del calendario dell’Atalanta per la Serie A 2019/20, sorteggiato negli studi Sky di Milano alla presenza in studio di presidenti e dirigenti delle venti squadre.

Un avvio non facile per la squadra di Gasperini, contro una formazione ricca di ex e che bene ha fatto nell’ultima annata, in cui fra l’altro i nerazzurri tornarono da Ferrara con una sconfitta per due a zero (doppietta di Petagna).

La Serie A, che compie 90 anni con girone unico, inizierà sabato 24 agosto e terminerà domenica 24 maggio 2020, in tempo per gli Europei della prossima estate. L’Atalanta, in attesa del termine dei lavori alla Curva Nord del suo Gewiss Stadium, giocherà al Tardini di Parma fino alla sesta giornata.

Dopo l’esordio a Ferrara, alla seconda Dea in casa contro il Torino di Mazzarri.

Terza giornata Atalanta in trasferta in Liguria contro il Genoa.

Alla quarta Atalanta in casa contro la Fiorentina.

Poi due in trasferta per la Dea, Roma e Sassuolo.

Alla settima i nerazzurri ricevono il neopromosso Lecce, poi Lazio-Atalanta.

Alla nona Udinese a Bergamo, alla decima Dea a Napoli.

Undicesima con Atalanta-Cagliari, poi per gli uomini di Gasp trasferta in casa della Samp.

A seguire big match con la Juve a Bergamo e ancora il derby in casa del Brescia.

Alla quindicesima gara casalinga col Verona e alla sedicesima trasferta a Bologna.

Alla 17esima (l’ultima prima della sosta natalizia) Atalanta-Milan, poi a Bergamo arriva il Parma, infine Dea a Milano contro l’Inter.

Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l’ultima sarà a cavallo di Capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.

Le partite in notturna, compresi i primi due turni che si giocheranno di sera per il caldo estivo, tornano alle 20.45. dopo un solo anno abbandonate le 20.30 per gli anticipi serali del sabato, il posticipo domenicale e il Monday night. Confermate le indicazioni della scorsa stagione per le altre partite. il sabato tre match alle 15, 18 e 20,45, Domenica lunch time alle 12.30, le partite delle 15, una alle 18 e il posticipo alle 20,45. Come sempre, gli anticipi del venerdì e del lunedì sera verranno decisi di volta in volta.