A “Temptation island” gli ultimi falò di confronto: la tv del 29 luglio

Per la prima serata in tv, lunedì 29 luglio su Canale5 alle 21.20 ci sarà la sesta puntata di “Temptation island”, condotto da Filippo Bisciglia.

Questa settimana oltre all’ultimo appuntamento con il reality estivo dei sentimenti in onda stasera, verrà proposto uno speciale domani martedì 30 luglio. La redazione del programma, visti gli ottimi ascolti – da record – di questa stagione, ha deciso di anticipare lo “spin off” che solitamente viene trasmesso ad agosto per mostrare i momenti più belli sull’isola delle tentazioni e intervistare le sei coppie per sapere cosa è successo dopo un mese dalla loro partecipazione nei due villaggi sardi.

Stasera verrà concesso ampio spazio soprattutto ai falò di confronto, a partire da quello di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, iniziato la scorsa puntata.

Sarà poi la volta delle ultime due coppie rimaste ovvero Katia Fanelli e Vittorio Collina, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Sul profilo Instagram della trasmissione sono state pubblicate delle anticipazioni, che mostrano la reazione sconvolta soprattutto di Katia Fanelli e Sabrina Martinengo.

Saranno tempi duri quelli che attenderanno Katia Fanelli che nei primi giorni in Sardegna sembrava avere dimenticato l’esistenza del fidanzato Vittorio Collina, ma si troverà a fare i conti con nuove sconvolgenti immagini di lui in compagnia della single Vanessa. Nel video pubblicato su Instagram, infatti, Katia si reca nel pinettu dove viene informata di quanto accaduto nel villaggio dei fidanzati. Qui, dopo avere preso in braccio Vanessa, Vittorio si è diretto nella stanza della single, unico luogo nel quale mancano le telecamere. Cosa succederà in questo contesto? L’espressione di Katia è comprensibilmente sconvolta.

Non se la passerà meglio Sabrina Martinengo. Anche lei, nelle prime fasi del programma, aveva sperato che Nicola Tedde si mettesse alla prova insieme alle ragazze single. Ma, a quanto pare, il fidanzato è andato ben oltre alle aspettative. Nel video di anticipazioni ufficiali, infatti, Sabrina viene chiamata nel pinettu per vedere delle immagini che la lasciano senza parole. Sebbene non vengano mostrate, si vede la fidanzata uscire dalla capanna e dire a Katia e Ilaria: “Morta, mi ha distrutto”. Dopodiché Sabrina inizia a piangere disperatamente, rifiutando di rispondere alle domande delle compagne di avventura.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Black or white”, con Kevin Costner.

L’avvocato Elliot Anderson (Kevin Costner) è rimasto vedovo in seguito alla morte della moglie in un incidente d’auto. Poiché anche sua figlia è morta, sta anche crescendo da sola la nipote afroamericana Eloise. Mentre è ancora alle prese con il proprio dolore, la sua vita viene stravolta dalla richiesta di Rowena (Octavia Spencer), la nonna paterna che reclama la custodia della nipote. Desiderio di Rowena è che Eloise venga affidata al figlio Reggie, un tossicodipendente la cui negligenza secondo Elliot ha portato alla morte di sua figlia. Pur di evitare che Eloise finisca nelle mani di un genero debosciato, Elliot è disposto a non fermarsi davanti a niente.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà il film “La mano sulla culla”, con Annabella Sciorra.

Claire Bartel, madre di Emma (5 anni), subisce molestie da parte del dottor Mott, un ginecologo. Claire denuncia il dottore e così fanno altre donne. Questi si suicida e la sua vedova, Peyton, perde il bambino di cui era incinta. Alcuni mesi dopo Claire mette al mondo Joe. Decisa a vendicarsi, Peyton si fa assumere come baby sitter di Joe dalla famiglia Bartel e mette in atto una mostruosa trama di iniziative.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Alex O’Loughlin. Andranno in onda tre episodi intitolati “Presunto colpevole”, “Un nuovo informatore” e “Il buon soldato”. Nel primo, Steve indaga su un omicidio avvenuto qualche anno prima. Nel secondo, la squadra indaga sulla sparizione di una bara dal cimitero. Nel terzo, la squadra deve sventare una rapina.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà il telefilm “Gone”, con Leven Rambin. Andranno in onda due episodi intitolati “La tigre” e “Il cristallo”. Nel primo, una donna, sposata e con un figlio, scompare dopo aver rubato una ingente somma di denaro dalla filiale della banca in cui lavora. Nel secondo, Cathy, la moglie di un poliziotto, è al settimo mese di gravidanza, quando viene rapita. Kit e la squadra cercano di ritrovarla.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Act of valor”, con Roselyn Sanchez; su La7 alle 21.15 “20.000 leghe sotto i mari”, con James Mason; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Al servizio segreto di sua maestà”; e su Canale Nove alle 21.25 “Il mistero di Sleepy Hollow”, con Jphnny Depp.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Friend request – La morte ha il tuo profilo”, con Alycia Debnam-Carey; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Operation Arctic”, con Kaisa Gurine Antonsen; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – E improvvisamente fu amore”, con Jeanne Tremsal; su Iris alle 21 “Roba da ricchi”, con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del documentario “Discovering Luis Bunel”. Viene ripercorsa la carriera di Luis Buñuel, regista controverso. Dagli esordi nel 1929 con “Un chien andalou”, realizzato lavorando a stretto contatto con Salvador Dalí, passando per “L’Age d’Or” concepito come attacco alle istituzioni borghesi, fino al suo riconoscimento universale come regista. Vinse numerosi premi, anche come miglior regista a Cannes, e lavorò con alcune tra le star più importanti del periodo, come Jeanne Moreau e Catherine Deneuve.

Su La7D alle 21.30 sarò la volta del telefilm “The astronaut wives club”, con Dominique McElligott, Yvonne Strahovski e Joanna Garica. Andranno in onda tre episodi intitolati “Rallentare”, “Il lato oscuro della luna” e “L’uomo sulla luna”. Nel primo, Betty deve affrontare una triste realtà. Nel secondo, la carriera di Wally alla Nasa volge al termine. Nel terzo, è il 20 luglio del 1969 e gli astronauti sbarcano sulla Luna: è grande festa in tutto il mondo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”; su Real Time alle 21.10 il docu-reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 il carton “Lupin III – Ritorno alle origini”.