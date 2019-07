La pioggia annunciata da giorni dal Centro Meteo Lombardo è arrivata anche a Bergamo e in provincia. Luca Mogna ci dice quanto durerà e quanto rinfrescherà l’aria.

ANALISI GENERALE

Già dalla serata di domenica gli effetti della perturbazione tenderanno ad esaurirsi su tutta la Lombardia, lasciando spazio al ripristino di condizioni anticicloniche in rimonta da ovest

Domenica 28 luglio 2019

Tempo Previsto: nel corso della notte e fino a metà mattina saranno possibili alcune precipitazioni soprattutto su pavese, basso milanese, lodigiano e cremonese, in nuova estensione anche al mantovano. Locali colpi di tuono sui rilievi dell’Oltrepò e nel vogherese. A differenza di quanto comunicato precedentemente, non dovremmo assistere a fenomeni particolarmente abbondanti. Possibilità di isolate piogge anche nel varesotto e comasco. Altrove cieli in prevalenza nuvolosi per nubi stratificate, con qualche schiarita e fenomeni in prevalenza assenti. A partire da metà mattina graduale miglioramento a partire dai settori occidentali, con arrivo di aperture anche ampie. Precipitazioni residue su mantovano, bresciano ed est cremonese, in esaurimento entro sera. Locali colpi di tuono tra Brescia ed il lago di Garda. Possibile sviluppo di qualche rovescio sul comparto orobico nel corso del pomeriggio, in discesa verso Bergamo. In serata generale esaurimento dei fenomeni, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulla maggior parte della regione.

Temperature: in lieve calo soprattutto nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 18 e 21°C, massime generalmente comprese tra 25 e 28°C.

Lunedì 29 luglio 2019

Tempo Previsto: nella notte residua nuvolosità sugli estremi settori orientali e sud/orientali. In giornata cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi, associata ad isolati rovesci su alta Valcamonica/Adamello, alta Valtellina e comparto orobico.

Temperature: in lieve calo nelle minime, in moderato aumento nelle massime. In pianura minime generalmente comprese tra 17 e 20°C (con punte fino a 21-22°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 30 e 33°C.

Martedì 30 luglio 2019

Tempo Previsto: cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi, associata ad isolati rovesci su alta Valcamonica/Adamello, alta Valtellina e comparto orobico.

Temperature: in lieve aumento nelle minime. In pianura minime generalmente comprese tra 18 e 21°C (con punte fino a 23-24°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 30 e 33°C.