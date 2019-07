“Sono caduta in bicicletta e ho perso la fede nuziale, mi aiutate a ritrovarla?”

Una richiesta alla quale non si può dire no e che arriva alla nostra redazione: “Scrivo a voi nella speranza che la richiesta possa essere pubblicata e condivisa tra più gente possibile”. Esordisce così Emanuela.

“Venerdì sera, attorno alle 19.10, sono caduta in bicicletta in via Broseta (all’altezza del benzinaio, di fronte alla Parafarmacia) e nella caduta ho perso la fede nuziale che era legata al collo ad una collanina. Ho provato a tornare sui miei passi una volta resami conto di averla smarrita, ma senza successo. Inutile sottolineare il valore affettivo dell’anello. All’interno dell’anello è riportata la scritta “Ema e Beppe”. Se qualcuno dovesse trovarla sarei veramente grata se volesse contattarmi all’indirizzo email: emanuleasalis@gmail.com. Grazie mille!”

L’appello lo estendiamo a tutti i nostri lettori.