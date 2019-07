Ragazzino si tuffa nel Sebino per recuperare il pallone e annega

Si è tuffato in acqua, nel lago d’Iseo, per riprendere il pallone con cui stava giocando sulla spiaggia di Sale Marasino, ed è annegato.

È un ragazzino di 26 anni di origini brasiliane la vittima di un sabato pomeriggio che doveva essere di divertimento e allegria con gli amici e i parenti.

Il giovane non sapeva nuotare: probabilmente convinto che l’acqua fosse bassa, è entrato per riprendersi la palla ma subito è caduto in una buca: ha iniziato ad annaspare mentre si sono chiamati i soccorsi.

Proprio in quel momento iniziava un temporale forte che ha rallentato il lavoro dei soccorritori.

Solo quattro ore dopo il corpo ormai senza vita del sedicenne ritrovato e portato a riva tra le lacrime dei suoi cari, rimasti a seguire le operazioni con la speranza che si spegnava man mano passava il tempo.