Non rispetta le misure per l’affidamento in prova, 49enne torna in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato nel pomeriggio di sabato 27 luglio un 49enne italiano, pregiudicato, residente a Capriate, per violazione della misura dell’affidamento in prova.

L’uomo era in affidamento in prova in esecuzione ad un’Ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Brescia.

Il 49enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, aveva violato le prescrizioni precedentemente impostegli, ragione per cui il Magistrato di Sorveglianza sospendeva immediatamente la misura alternativa, disponendo la custodia cautelare in Carcere nelle more delle decisioni del Tribunale di Sorveglianza.

Dopo le formalità il 49enne veniva ristretto al carcere di Bergamo.