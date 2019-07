Motociclista perde la vita in incidente stradale in Borgo Palazzo

Domenica tragica in città. Un uomo di 64 anni in sella alla sua moto ha perso la vita in uno scontro frontale con un’auto in via Borgo Palazzo.

Verso le 11 una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un’utilitaria, una Yaris, il motociclista ha perso il controllo ed è finito rovinosamente a terra.

Immediati i soccorsi sul posto, con un’automedica e un’ambulanza, i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma l’uomo è deceduto.

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Bergamo per i rilievi di legge e per dirimere il traffico.