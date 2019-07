“La compagnia del cigno” avrà la seconda stagione, confermato Alessio Boni

È ufficiale: la seconda stagione de “La compagnia del cigno” ci sarà. Il regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo e Monica Rametta stanno scrivendo il nuovo capitolo della fortunata serie che ha avuto successo su RaiUno.

Lo ha annunciato lo stesso Cotroneo al Giffoni Film Festival dove la fiction è stata premiata con il Giffoni Experience Award. “Insieme a Monica Rametta – ha dichiarato – stiamo lavorando per raccontare una nuova stagione di vita dei nostri ragazzi, del loro maestro, delle loro famiglie, dei loro docenti, di tutto un mondo in cui il talento, la disciplina e la passione per la musica si intrecciano con gli accadimenti della vita. Nella scrittura che stiamo affrontando con gioia c’è l’entusiasmo di ritrovare i personaggi che abbiamo creato e l’ambizione di metterli di fronte a nuove e inedite sfide”.

Le riprese inizieranno a breve, il tempo di fare un buon lavoro e assicurarsi che le storie funzionino. La fiction, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, riprenderà da dove si era interrotta con tante nuove avventure. Cotroneo ha aggiunto: “Abbiamo immaginato un altro scenario in cui far muovere i personaggi, consolidando le loro amicizie e attingendo alle vite reali degli interpreti: c’è chi si è trasferito a Milano da una provincia del Sud, chi si è riavvicinato a uno strumento, chi è andato all’estero. Nelle nuove puntate si saranno anche nuovi personaggi”.

L’arrivo di nuovi protagonisti spiana dunque la strada a nuovi intrecci e soprattutto a nuovi casting, che si svolgeranno anche questa volta nei conservatori di tutta Italia, da cui già provengono i sette protagonisti della prima stagione: Fotinì Peluso, Leonardo Mazzarotto, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora e Francesco Tozzi, tutti ospiti del Giffoni 2019.

È certa la riconferma degli altri componenti del cast, a cominciare da Anna Valle e Alessio Boni, il severo direttore d’orchestra, il maestro Luca Marioni. L’attore bergamasco sarà uno dei volti di punta della prossima stagione di Rai Fiction: oltre a “La compagnia del cigno 2” sarà protagonista di un tv movie su Enrico Piaggio, della docu-fiction “Il prezzo del coraggio”, su Giorgio Ambrosoli, e della seconda stagione della fiction “La strada di casa“.