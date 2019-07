Infastidito dai gatti della vicina, spara e ne uccide uno: denunciato

Da qualche mese si lamentava con la vicina di casa per i suoi gatti che entravano nel cortile della propria abitazione di via Pietro Mascagni a Calusco d’Adda. Sabato mattina li ha trovati ancora lì e ha sparato con una pistola, uccidendone uno. Per questo motivo C. S., 48enne senza precedenti, con porto d’armi, è stato denunciato a piede libero per uccisione di animali altrui.

Erano da poco passate le 9 quando l’uomo è uscito di casa e ha notato i due animali all’interno della sua proprietà. Una situazione che non riusciva a sopportare tanto che, già in passato, pare avesse sparato contro quei felini.

L’uomo è rientrato in casa, ha preso da un cassetto la carabina calibro 4,5 di libera vendita ed è uscito, desideroso di farsi giustizia. Ha esploso diversi colpi contro i due gatti. Uno è riuscito a schivarli e a scappare, mentre l’altro è stato colpito ed è spirato in pochi istanti.

La scena è stata notata da una residente della zona, che ha avvertito la proprietaria degli animali, la quale a sua volta ha contattato i carabinieri di Calusco. Di fronte ai militari C. S. ha subito ammesso di aver sparato per uccidere gli animali e di averlo fatto perché non ne poteva più delle loro invasioni nel suo cortile.

Oltre alla denuncia per uccisione di animale altrui, all’uomo è stata sequestrata l’arma utilizzata e sono state ritirate a scopo cautelativo altre due pistole e le relative munizioni.