Un incidente stradale a Botta di Serina, avvenuto poco dopo le 18 di domenica 28 luglio, sta paralizzando con lunghe code la viabilità in Val Brembana.

Si tratta dello scontro tra un’Audi Q3 e una Fiat Punto. L’Audi Q3 stava scendendo in direzione Bergamo quando, per cause ancora da chiarire, ha invaso la carreggiata opposta, sulla quale di trovava una Fiat Punto che stava risalendo la valle. A bordo delle due auto erano due famiglie, con bambini. Un uomo e una donna, sulla Fiat Punto, sono stati trasportati all’ospedale di Bergamo in codice giallo. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.

di 5 Galleria fotografica Incidente a Botta di Sedrina









Sul posto sono presenti due ambulanze e un’auto medica oltre alle forze dell’ordine. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Sedrina, per i rilievi i carabinieri di Zogno.