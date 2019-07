“Fiore del deserto” o “La maledizione dei Kennedy”? La tv del 28 luglio

Per la prima serata in tv, domenica 28 luglio Canale5 alle 21.20 proporrà la visione del film “Fiore del deserto”, con Liya Kebede e Soraya Omar-Scego.

La vita di Waris Dirie è iniziata nei deserti africani e proseguita nel mondo delle top model. Nata in un villaggio della Somalia, da una famiglia di nomadi con dodici figli, subì l’infibulazione più o meno a cinque anni. Quando ne aveva tredici il padre la vendette a un uomo di sessant’anni: Waris non accettò quel destino, fuggì a Mogadiscio, e poi a Londra, nella residenza di uno zio ambasciatore, come cameriera. Quando l’uomo fu richiamato in Somalia, lei decise di restare in Inghilterra. Sola e analfabeta iniziò a guadagnarsi da vivere con lavori umili. Si iscrisse a una scuola serale, finché un giorno un fotografo, Terry Donaldson, la convinse a posare. All’improvviso il suo destino cambiò. Iniziò così una fortunatissima carriera di fotomodella. Al culmine del successo, Waris ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia. Oggi Waris Dirie è il portavoce ufficiale della campagna dell’Onu per eliminare le mutilazioni femminili.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la quarta delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 4”, con Daniele Liotti, Daniela Virgilio e Alice Torriani. Andranno in onda due episodi intitolati “Preda innocente” e “Radici”. Nel primo, un imprenditore, con gravi problemi familiari, viene ucciso da un colpo di fucile. Emma ancora in convalescenza, deve prendere una delicata decisione che riguarda il suo futuro. Nel secondo, una signora, molto agitata, si reca in commissariato per denunciare la scomparsa del figlio. Intanto, una grande sorpresa attende Emma e Francesco. Questi episodi sono andati in onda per la prima volta rispettivamente il 23 febbraio e il 2 marzo 2017.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andranno in onda tre episodi intitolati “La vida mala”, “Una luce nel buio” e “Un passo avanti”. Nel primo, partendo dal rinvenimento di due corpi senza vita in un negozio di dischi, Gibbs e la squadra sono chiamati a svolgere delle indagini che ben presto portano verso un traffico clandestino di armi. Nel secondo, l’Ncis è alla ricerca del sottufficiale Billings, sospettato di aggressione e scomparso dopo che l’auto nella quale viaggiava insieme con Pearson, lo sceriffo della contea di Breen, è finita nel lago. Nel terzo, Sara Carter è una donna alla quale hanno ucciso la madre durante quella che sembra una rapina in casa finita male. Dopo un anno la polizia ancora non ha identificato l’omicida.

Rete4, invece, alle 21.25 ci sarà “Maurizio Costanzo show”. Vengono riproposte le puntate dell’ultima edizione, andata in onda a partire dal 28 marzo scorso.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Atlantide – Storie di uomini e di mondi”. Andrà in onda il documentario “6 giugno 1968 – La maledizione dei Kennedy”. Robert Kennedy, ministro della Giustizia durante la presidenza del fratello John, ucciso a Dallas nel 1963, si candidò alle elezioni presidenziali del 1968, partecipando alle primarie del Partito Democratico. Perse la vita in seguito a un attentato all’indomani della vittoria nelle elezioni primarie di California e Dakota del Sud. A ucciderlo fu Sirhan B. Sirhan, di origine giordana.

Tv8 alle 21.30 andrà in onda “Italia’s got talent – The best of”.

Su Canale Nove alle 21.25 si potrà vedere “Little Big Italy”. Francesco Panella, ristoratore romano, viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di espatriati italiani (New York, San Francisco, Berlino, Londra, Parigi, Siviglia…). In ogni puntata visiterà 3 ristoranti italiani che concorreranno per essere il miglior ristoratore del Made in Italy: chi vincerà?

Rai4 alle 20.25 trasmetterà “Tommorrowland 2019”, in diretta da Boom in Belgio, va in onda l’evento internazionale dedicato alla musica elettronica. Commento affidato a Ema Stokholma, dj Osso e Pippo Lo Russo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “In nome di mio figlio”, con Tobias Moretti; su Italia1 alle 21.20 “R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà”, con Ryan Reynolds; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Shattered – Gioco mortale”; su La5 alle 21.10 “Tentazioni d’amore”, con Edward Norton; e su Iris alle 21 “La talpa”, con Gary Oldman.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Con o senza te”, “Da grande”, “Folle amore” e “Precipitare…”. Nel primo, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca. Nel secondo, la visita d’istruzione di una classe di bambini della scuola elementare prende una brutta piega quando le vittime di una rapina in banca arrivano in pronto soccorso. Nel terzo, Ben, Amelia e Callie si occupano di una giovane golfista con dolori alla schiena causati dallo spostamento di alcune vertebre. Nel quarto, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Derek.

Da segnalare, infine, su Rai5 alle 21.15 il documentario “Un giorno nella natura selvaggia”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…” e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big bang theory”.